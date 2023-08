Ofrece Romeo Santos un concierto a la mexicana

Romeo Santos demostró su amor por México este martes durante un concierto en Campo Marte. A unos metros de la gran bandera que ondea en el complejo militar, el neoyorquino dio la bienvenida al Mariachi Nuestro México con el que interpretó “El Rey”, tema que corearon los más de 40 mil asistentes (cifra aproximada que ofrecieron las autoridades).

“¡Gracias, México! No puedo expresarles con mis palabras la gratitud, el amor, el cariño y respeto que le tengo a cada uno de ustedes. Recuerdo mis inicios que venía a este país con mis compañeros de Aventura a cantar al Auditorio Nacional y muchos de ustedes estaban ahí presentes respaldando la carrera de este servidor.

“No hay palabras para demostrar mi amor por México, hoy dejo mi alma aquí, esta noche, con mucho amor y respeto les tengo esta sorpresa”, afirmó Santos previo a interpretar la canción compuesta por José Alfredo Jiménez.

Y ésta fue una de las tantas sorpresas que ofreció Romeo en su primera presentación en la capital.

En punto de las 21:00 horas, el originario del Bronx comenzó su espectáculo con los temas “El pañuelo”, “Eres mía” y “Cancionistas de amor”.

La multitud reunida no dejaba de gritar ni ovacionar al cantante. Esperó unos momentos para disfrutar del cálido recibimiento del público y continuó su show.

La primera parte fue de bachatas y algunos temas románticos, entre los que destacaron “Imitadora”, “Sin fin”, “Necio” y “Llévame contigo”.

Su garganta comenzó a secarse, por lo que no dudó en tomarse un trago para afinar su voz y, aprovechó para brindar nuevamente por México.

“Había dicho que el público más prendido era el de Querétaro, pero creo que acabamos de establecer un récord con la energía de tantos mexicanos. Quisiera hacer un brindis esta noche, primero por los mejores fanáticos del mundo; segundo por mi género musical, la bachata y tercero por el amor tan especial que le tengo a Ciudad de México”, expresó el cantante previo a interpretar “Bebo”.

Romeo se presentó con un conjunto blanco, pantalón y un chaleco largo que le permitió lucir sus brazos definidos.

Pero luego, su concierto dio un breve giro y le dio paso al reguetón. Fue en este momento en el que el artista puso a bailar a todos los fans que se dieron cita.

“Volví”, “Ella quiere beber”, “El farsante” y “X si volvemos” fueron las canciones que destacaron de este set musical.

Aunque no las cantó, el público tuvo oportunidad de escuchar parte de las canciones de “Aullando” y “Bella y sensual”, mientras el anfitrión se cambiaba de ropa. Su look ahora fue una camisa blanca y un pantalón de mezclilla con brillos.

“¿Dónde están las mujeres que facturan esta noche?”, cuestionó el Rey de la Bachata.

“¿Dónde están las mujeres que saben que su novio y su marido esta noche soy yo?”, dijo.

Uno de los clímax de esta faceta fue cuando cantó su clásico “Noche de sexo”, donde miles de fanáticos sacaron sus mejores pasos de perreo.





Romeo deleitó la pupila de muchas fanáticas con sus movimientos sensuales, así como gestos coquetos y besos a muchas mexicanas.

Otra de las sorpresas de la noche fue cuando invitó a un fan de nombre Julián y que se apoda como “El lobo de Tijuana” para cantar “Me extraño”.

De acuerdo con el anfitrión, éste ha seguido su carrera por más de dos décadas; sin embargo, no a muchos les gustó cómo cantó, por lo que en ese momento la energía bajó de manera considerable.

Finalmente, el estadounidense de 42 años dio paso a la última etapa de su show, recordando temas muy de antaño, de cuando formó parte de su grupo Aventura, del que se separó en 2011.

“La tormenta”, “Mi hermanita”, “Su veneno”, “El malo”, “Romeo y Julieta” satisficieron a los seguidores.

“Me están diciendo que me van a cortar el show, yo no quiero, si es por mí, yo me amanezco en este escenario cantando”, dijo.

Pero dejó lo mejor para el final ya que cantó “Obsesión”, “Ella y yo”, con la que el público enloqueció al recordar la colaboración con Don Omar y su éxito “Propuesta indecente”, cerró con broche de oro una velada que se prolongó durante dos horas.