Adianez Hernández da su versión sobre las causas de su divorcio: con Rodrigo mi amor se terminó

Adianez Hernández, conductora de televisión, habló por primera vez de su divorcio con Rodrigo Cachero, en un video en su cuenta de Instagram.

La exparticipante de Survivor comenzó por reprochar que los internautas le han hecho tantas críticas al grado de inmiscuir a sus hijos y escribir cosas negativas de ella en el perfil de uno de los menores, por lo que pidió respeto para ellos y no involucrarlos.

En cuanto a la ruptura de su relación con el actor, Adianez comenzó por relatar que en una pareja sucedían muchísimas cosas a puerta cerrada y que todos los involucrados debían asumir sus responsabilidades, aunque asumió que debió tomar otras decisiones.

"No quiero juzgar y no me voy a defender porque hay cosas que son indefendibles, debí separarme con tiempo", expresó.

La también actriz, aseguró que su ante relación con Augusto Bravo, debió terminar su relación con Rodrigo y evitar todo lo sucedido.

"Con Rodrigo mi amor se terminó, ya se que debí haberme separado con tiempo y hacer las cosas de una mejor manera", dijo Adianez.

Adianez aprovechó su comunicado para disculparse con su familia y con Larisa Mendizabal, la expareja de Augusto, quien también fue exesposa de Rodrigo Cachero en el pasado.

"Me fue muy difícil destrozar a mi familia, yo sé que no lo hice bien, lo reconozco, hoy ofrezco mis más sinceras disculpas a Larisa Mendizabal y a todas las mujeres que indirectamente se sienten identificadas con el dolor de una mujer. Pido disculpas a mis papás, a mis hermanos, a Rodrigo no supe controlar mis emociones y sí me enamoré", confesó la conductora.

Hernández se sinceró y compartió que cuando una pareja terminaba a causa de un tercero es por que las cosas no estaban bien, y después de romper los límites, el amor se desgasta. También reconoció que le dolía la situación, pero quería que sus hijos también escucharan su versión.

"Yo reconozco mi parte de los hechos, me duele lo que hice, me duele no haber parado esto antes, reconozco que lo hice mal, para mí Rodrigo es un hombre con el que siempre estaré agradecida y por el que sentiré mucho cariño por los dos hijos que compartirmos. Mis hijos merecen saber que su mamá no es la villana del cuento, que nada es tan simple o tan plano, que si actué de esta manera también fue desde mi debilidad, de no sentirme escuchada y sentirme abandonada en muchos sentidos, desde mi cansancio y desde mi cobardía", sostuvo Adianez Hernández

Por último, envió un mensaje a Rodrigo en el que le pidió considerar los errores que él cometió en su matrimonio.

"Le pido a Rodrigo que también acepte que hubo aspectos en los que el falló, por amor estoy segura que yo voy a hacerme cargo de las consecuencias que ya estoy viviendo, él también tendrá que hacerse cargo de las suyas", finalizó.