Ingrid Coronado se irá legalmente contra viuda de Fernando del Solar: el departamento es mío

Luego de varios meses intentando llegar a un acuerdo con la viuda de Fernando del Solar, Anna Fierro, para recuperar el departamento y todos los muebles que actualmente usa, Ingrid Coronado decidió tomar acciones legales.

La viuda del conductor se ha negado a hablar directamente con Coronado, quien contó en el programa Ventaneando que ha intentado llegar a un acuerdo para recuperar los bienes que, asegura, le pertenecen a ella y sus hijos.

“El departamento donde está ella, ese es mío, ese está a mi nombre y he intentado por los medios posibles que me lo devuelva, pero no ha querido; entonces también tendré que iniciar asuntos legales”, dijo en el programa.

La conductora todavía buscó a Fierro sin la intención de tener un enfrentamiento, sino que buscando el diálogo.

“No hay forma de que se apropie, en realidad entre más tiempo pase va a tener que pagar más. Es lo que he intentado que entienda, pero no lo he logrado, desgraciadamente. Personalmente, de buena fe, pero no, no lo he logrado, pues ahora ya no me responde las llamadas”.

Mamá de Fernando del Solar no se irá de la otra casa

En juicio por el testamento de Fernando del Solar todavía no se lleva a cabo por la falta de tiempo de Ingrid que se encuentra en varios proyectos, mientras sus hijos están compitiendo en un torneo del deporte que practican.

"No he tenido tiempo, he estado con el programa de radio, mis hijos están en este momento en el Nacional de Pádel ganando, así que han estado en los entrenamientos, espero poder hacerlo pronto", explicó.

Mientras que también habló del departamento que sus hijos heredaron de Fernando del Solar en donde actualmente vive la madre del conductor, pero no es su intención desalojarla porque además en su testamento se estableció que el usufructo vitalicio fuera para ella.

"No es de ella, pero tiene el usufructo vitalicio, o sea ella, lo va a poder usar siempre", finalizó.