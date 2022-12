Ingrid Coronado habla de su separación con Fer del Solar: Él me pidió el divorcio

A más de cinco meses de la muerte de Fernando del Solar, su exesposa Ingrid Coronado decidió romper el silencio para hablar acerca de cómo fue su etapa de separación, pues dijo que recibió cientos de insultos por supuestamente abandonar al argentino, cuando aseguró que fue todo lo contrario.

La antigua conducta de ‘Venga la Alegría’ detalló que la ruptura fue una etapa complicada, ya que la opinión pública se encargó de atacarla, por lo que su carrera se vio comprometida, y es que contó que en un punto perdió contratos y convenios, además, de manera constante era agredida por la audiencia, lo que generó más problemas.

Ella anunció su relación con del Solar en el 2008 y un año después tuvieron a su primer hijo Luciano, y tres años más tarde llegó el segundo al que nombraron Paolo. En ese momento, ambos demostraron estar muy enamorados, por ese motivo, Coronado destacó que para ella fue incomprensible la actitud de su exmarido.

Los problemas entre Ingrid Coronado y Fernando del Solar

Su relación comenzó entre dificultades, ya que Fer estaba listo para casarse con Ivette Hernández, pero al final prefirió no hacerlo y al poco tiempo anunció su compromiso con Ingrid. Esto ocasionó varias críticas y la mayoría de ellas hacia su nueva pareja.

Coronado precisó, en una reciente entrevista con Yordi Rosado, que fue en este punto cuando los aspectos negativos salieron a la luz, pero ella no lo notó, pues argumentó que la prensa y el público en general la acusó de “meterse en su matrimonio”, pero él nunca quiso aclarar la situación.

“No vi mal que él no saliera a defenderme, que no saliera a decir que las cosas no habían sido así. Es una cruz que yo he cargado a lo largo de los años, y a la fecha sigo teniendo mensajes de ‘hate’ (odio)”.

Un par de años después de haberse casado, todo se agravó cuando a él lo diagnosticaron con cáncer. Fue así como en distintos medios se afirmó que ante esta situación ella lo dejó, e incluso señalaron que le fue infiel. En esta exclusiva, Ingrid dio su versión y afirmó que el primero en irse fue Fernando.

“Me dijo ‘quiero el divorcio, por tu culpa tengo cáncer, ya les dije a los niños que ya no voy a vivir con ellos y ya me voy’ y agarró sus cosas y se fue”, sostuvo la ex Garibaldi. Luego, reveló que acordaron no hablar de este tema con nadie. Durante las siguientes semanas, él se apartó de su familia en dos ocasiones más, y no les decía nada acerca de su estado de salud.

“Al otro día me llega la portada de una revista de que yo lo abandoné, pero él se fue tres veces, él me había pedido el divorcio tres veces, inocentemente creía que la revista había inventado eso, pero a partir de ese momento él empezó a decirme ‘es que tú me abandonaste’”, contó Coronado.

Las críticas en su contra

Ella confesó que no pasó mucho tiempo para que los problemas escalaran a otros niveles, primero, tuvo inconvenientes con la familia de Fer, algo que hasta la fecha no ha podido resolver, pero las cosas no se detuvieron ahí, ya que en redes le llovieron cientos de críticas y señalamientos.

“Me dijeron zorr*, inhumana, en mi cumpleaños hicieron un trending que se llamaba ‘Ingrid Coronado muérete’, no me puedo explicar cómo no me aventé por la ventana”, expuso. Ella dijo que su vida profesional se vio severamente afectada:

“Toda esta carrera que había construido en base a amor y a ser responsable, veía cómo se caía, se caían los clientes, el prestigio, las campañas, todo el día me atacaban y siento que la gente olvidaba que soy una conductora, pero también soy ser humano”.

Ingrid mencionó que inició un proceso legal en contra de la revista que se dedicó a hablar de su separación. En esta etapa, descubrió que las personas detrás de las declaraciones eran Fernando del Solar y su exesposo Charly López, con quien tuvo a su primer hijo.

“Ya no te sé decir qué me dolió más, si la ruptura o el darme cuenta que la persona que más había amado ahora era mi enemigo. De esa me costó más trabajo levantarme”, sostuvo la también cantante. Ella ganó la demanda, por lo que ese medio está obligado a emendar lo que publicó.

Para concluir, ella comentó: “Hice todo lo que tuve en mis manos para que esa relación fuera fructífera, pero ahora me doy cuenta que, si no me amo a mi misma primero, no es amor real. Lo que yo quiero es un compañero de vida”.

