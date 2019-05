Alejandra Guzmán rompe el silencio sobre distanciamiento con su hija Frida Sofía

La hija rebelde de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, no se ha detenido en hablar contra su madre y la familia Pinal, pero finalmente la "reina del rock" rompió el silencio y confirmó que este momento no tienen relación porque la joven la tiene bloqueada.

"Todo lo que le he dado es amor y hay cosas que se tienen que tratar en familia y yo estoy aquí para ella", declaró la cantante al programa Suelta la Sopa.

"Ha hablado desde hace dos meses mal de Michelle (Salas), de Silvita (Pasquel), de mí, y somos una familia disfuncional, pero así funcionamos, y yo amo a mi mamá, yo salí adelante sola, le he dado un patrimonio, le he dado un coche, le he dado dos carreras, todo lo que he podido, sudando, estoy trabajando y lo hago por amor a mí misma", replicó.

Asimismo, reveló que no le da cortado recursos a Frida e incluso su abuelo Enrique Guzmán también la apoya económicamente.

Además, habló de los ataques que ha recibido desde las redes sociales por esta tensa situación con su hija.

“Todo lo que diga la gente no le incumbe porque es mi familia, entonces ella (Frida) puede decir lo que quiera (…) todas las madres que somos independientes nos van a reclamar algo, pero eso se lava en casa, entonces todos ustedes que han tenido algún problema alguna vez, creo que se vale hablarlo, y así se entiende la gente”.

Desde hace semanas, Frida Sofía comenzó una guerra contra su madre porque afirma que no la apoyó en su carrera como cantante y que nunca se hizo cargo de ella debido a su carrera artística.

Incluso involucró al manager de la cantante y hasta dejó entrever que la Guzmán tiene una relación con su ex pareja, Christian Estrada.

Pero Alejandra Guzmán fue tajante al decir que "eso se lava en casa", sin embargo su hija no parece opinar lo mismo.

"Es una mentirosa"

"Mentirosa", así respondió Frida Sofía momentos después de las declaraciones de Alejandra Guzmán y, por si fuera poco, compartió una conversación que sostuvieron en noviembre del año pasado.

En ella Frida le pide que se aleje de su ex porque le duele, a lo que la cantante solo le responde que el acercamiento es por cuestión de negocios.