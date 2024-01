Alex Montiel bloquea a Oscar Burgos tras escándalo por infidelidad

Alex Montiel, mejor conocido como el Escorpión Dorado, no perdona al amigo que lo exhibió con una mujer que no era su esposa, mientras estaban en un concierto de Peso Pluma.

OMG! Canserbero: ¿qué es el Alpram, la sustancia que usaron para dormirlo antes de asesinarlo?

En fechas pasadas, el conductor de televisión, Oscar Burgos, compartió un video en sus redes sociales en donde se captaba al Escorpión Dorado en pleno romance con otra mujer.

A raíz de que el video se viralizó, el influencer salió a decir que él y su esposa Dana Arizu mantenían una relación abierta, motivo por el que tenía un vínculo con la conductora Fabiola Martínez.

Escorpión Dorado bloquea a Oscar Burgos tras escándalo por infidelidad

Recientemente, Oscar Burgos estuvo como invitado en el programa de Youtube de Poncho De Nigris, “Viejos Lobos de Mar”, en donde reveló que el Escorpión Dorado lo bloqueó en las redes sociales tras la publicación de las imágenes.

“Yo no haría algo por perjudicar jamás a ningún amigo, ni ando metido en chismes ni ando tratando de hacerme nombre a costa de otros. Quién sabe qué pasó, qué vio él o qué le dijeron que está muy molesto conmigo”, dijo Burgos.

@eugeniardzcfans #ponchodenigris #oscarburgos #escorpiondorado #alexmontiel #infidelidad #fabiola #viejoslobosdemar #podcast #youtube ♬ sonido original - Clípeo 🖇️

Oscar compartió con De Nigris, que él y su esposa Carolina Castro, nunca tuvieron la intención de exhibir a propósito al Escorpión y que fue una casualidad que él apareciera justo detrás en el momento en que Carolina grababa una historia para su Instagram.

“Carito, como todas las chavas, se graba, graba a Peso Pluma, me graba a mí, pero no vimos qué había atrás. Atrás estaba Alex Montiel con Fabiola. Estábamos en un grupo grande, yo nunca me fijé quién estaba atrás”, explicó Oscar.

Al final de la plática, Oscar Burgos envió un mensaje disculpándose con el Escorpión Dorado y recalcó que no fue su intención generarle un problema en su relación.

“Voy a aprovechar para decirte aquí, Alex Montiel, yo te quiero mucho. Discúlpame si tanto Caro, mi esposa, y yo cometimos el error de no ver quién estaba atrás, no lo hicimos adrede”, finalizó el comediante.