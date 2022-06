Amber Heard habla por primera vez en TV tras ser acusada de difamación

Luego de que Amber Heard se pronunciara hace dos semanas en un comunicado tras el fallo en su contra durante el juicio con Johnny Depp por difamación, ahora la actriz ha dado su primera entrevista en televisión.

La cadena NBC ha dado un adelanto de la entrevista donde la artista rompe de nuevo el silencio y asegura que no culpa al jurado por la decisión que tomaron de fallar a favor de su exmarido.

"No los culpo en realidad lo entiendo, es un personaje querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico", dijo la artista

Asimismo, aseguró que pese a no importarle lo que piensen de ella, ninguna persona debería emitir juicios sobre una situación tan privada como su vida personal.

“No me importa lo que se piense de mí, ni los juicios que se quieran hacer sobre lo que ocurrió en la intimidad de mi casa, en mi matrimonio, a puerta cerrada. No creo que la persona promedio deba saber esas cosas. Y por eso no me lo tomo como algo personal".

El odio en redes sociales

Además, señaló que no merecía el odio del que había sido objeto en redes sociales, donde los seguidores del actor estuvieron publicando mensajes en su contra. Incluso Amber reveló que también había recibido amenazas de muerte.

"Pero incluso alguien que esté seguro de que soy merecedora de todo este odio y virulencia, incluso si piensas que estoy mintiendo, ni siquiera podrías mirarme a los ojos y decirme que crees que en las redes sociales ha habido una representación justa. No puedes decirme que crees que esto ha sido justo”, agregó la actriz.

Heard calificó el frenesí de las redes sociales en torno a su caso como "injusto", ya que muchas publicaciones en TikTok y Twitter parecían abrumadoramente favorecer a Depp durante el juicio de seis semanas.

Cabe destacar que usuarios crearon hashtags en TikTok para apoyar a cada uno de los actores, sin embargo, el de Heard recibió 27 millones de visitas, mientras que el de Depp obtuvo 20 mil millones de visitas.

Será este próximo viernes cuando la cadena NBC transmita la entrevista completa por televisión.









