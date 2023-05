Todavía no lo supera: Anuel AA deja mensaje dedicando canción a Karol G y luego lo borra 

La ruptura entre Anuel AA y Karol G volvió a salir a la luz cuando se estrenó la canción TQG con Shakira, y es que aunque parecía que todo ya estaba en el pasado, el cantante causó polémica redes tras dejar un extraño mensaje.

A través de su Instagram publicó una parte del video musical de su nuevo sencillo Mejor que yo acompañado de un mensaje que dejó perplejos a los fans: “Te la dedico, bebé @KarolG”.

Poco después, el comentario fue borrado por el propio artista, pero los usuarios no lo dejaron pasar y captaron las pruebas que demuestran que Anuel AA todavía siente algo por la colombiana.

Publicación de Anuel AA. Foto: captura de pantalla

En una de las estrofas de la canción se habla de una nueva relación que podría hacer referencia a la que tiene con Feid, un cantante colombiano, la cual existe solamente para olvidarlo.

“Ya tienes novio, te echo de menos, él no te entiende como yo te entiendo, él nunca va a ser… ni anotando mis truquitos en un papel”.

Además, Anuel AA es muy específico en que extraña su noviazgo, que pareciera ser el que tuvo von Karol G, pues luego de terminar con ella tuvo un nuevo romance con Melissa Vallecilla, con quien tuvo una hija, pero no siguen juntos.

"Baby, te extraño y no te miento. No te guardo resentimiento"

Anteriormente el cantante de reguetón no oculta sus intenciones de volver con Karol G, pues durante conciertos ha llegado a decir su nombre frente a todos sus fans.

Por su parte, la colombiana también ha respondido a las indirectas en el pasado. Dentro de la canción Miamii junto con Becky G dejó muy claro que ya no estaba interesada siquiera en mantener el contacto con él.

"Lo que no sirve que no estorbe. Te metiste autogol por torpe.Te quedó grande este torque, ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby".

"No me vuelvas a llamar que hasta boté el celular, de lo tóxico que eres se volvió perjudicial", continúa en la letra.