Arctic Monkeys estrena documental "Warp Speed Chic"

Antes de que termine el año. Artic Monkey ya nos adelantó su regalo de navidad, se trata de un documental titulado Warp Speed Chic.

Desde el proceso de construcción del reciente álbum, Tranquility Base Hotel & Casino, como las primeras presentaciones en vivo son parte de lo que transcurre en este mini documental de 11 minutos que la banda lanzó vía Youtube.

El trabajo cinematográfico fue dirigido por Ben Chappel, que luego de pasar un año documentando Tranquility Base Hotel & Casino, quería unirlo todo en un corto.

We will release a 'Tranquility Base Hotel & Casino' single 7" on Friday 30th Nov, backed with B Side 'Anyways'. Pre-order: https://t.co/LOc8OmTSKN pic.twitter.com/OSjsQjF9b9 — Arctic Monkeys (@ArcticMonkeys) October 16, 2018

“Pasé algunas semanas con la banda en Francia documentando el proceso de grabación con mi cámara 16mm en septiembre de 2017. En es punto, aún escuchaba bits y pedazos de temas como estaban siendo grabados. Casi un año después, estaba en el escenario con ellos en Lyon, Francia, filmando algunos de esos mismo temas. Cuando la cinta volvió del laboratorio, puse las canciones en vivo junto con las de ellos grabándolas y me pareció bastante bueno”.

¡Pero eso no es todo! Arctic Monkeys también tiene nuevo material, se trata del single “seven”, vinilo que incluirá el tema Tranquility Base Hotel & Casino en la cara A y el inédito Anyways en la cara B. La banda anunció que estará a la venta a partir del 30 de noviembre.

Alex Turner y su banda encabezará la edición del 20 Aniversario de uno de los festivales más importantes; El Vive Latino 2019, el cual se celebrará los días 16 y 17 de marzo en el Foro Sol.