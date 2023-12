Billie Eilish reacciona a pregunta sobre su orientación sexual: ¿por qué no podemos sólo existir?

La cantante Billie Eilish acudió el sábado pasado a la alfombra Roja de Variety Hitmakers Brunch, mientras era entrevistada por una conductora, dijo que se siente atraída por las mujeres, pero dejó claro que no creía necesario hablar de ello.

La intérprete de What Was I Made For? dijo que en realidad se sentía sorprendía de haber visto en publicaciones que “había salido del closet” tras lo dicho en una entrevista para la revista Variety titulada "Power of Women, en noviembre.

"Nunca sentí que pudiera relacionarme muy bien con las chicas. Las amo mucho. Las amo como personas. Me atraen como personas. Me atraen de verdad. Me siento físicamente atraída por ellos. Pero también me intimidan mucho ellos, su belleza y su presencia”, declaró Billie en ese momento.

Billie Eilish evita ponerse una etiqueta

Durante la alfombra roja de Variety, Billie Eilish bromeó ante la pregunta sobre su atracción por las chicas y aunque confesó que era algo obvio.

"No sabía que estaba saliendo del armario, pero pensé, ¿no era obvio? No me había dado cuenta de que la gente no lo sabía", dijo la cantante en la alfombra roja del Variety Hitmakers Brunch.

La californiana también dijo que no esperaba que la entrevista fuera interpretada como su salida del clóset y evitó ponerse una etiqueta sobre sus preferencias sexuales. Sin embargo, reconoció que se sentía bien sobre que el público ahora lo supiera.

"Vi el artículo y pensé -supongo que hoy he salido del closet-, realmente no creo en ello. ¿Por qué no podemos simplemente existir? He estado haciendo esto durante mucho tiempo, y simplemente no hablaba de ello", expresó.

"Es emocionante para mí porque supongo que la gente no lo sabía, así que es genial que lo sepan. Estoy a favor de las chicas”, indicó Billie Eilish.