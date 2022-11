Billie Eilish anuncia nuevas fechas en México con su gira mundial "Happier Than Ever"

La cantante estadounidense, Billie Eilish anunció a través de su cuenta de Twitter dos nuevas fechas en el país con su gira mundial Happier Than Ever, en total, serán tres los conciertos que la artista dará, pues previamente ya se había dado a conocer su participación en el Festival Pal Norte.

Happier Than Ever, The World Tour

Billie has added two headline shows in Mexico and will be headlining Festival Pal Norte!

Tickets go on sale Nov. 11 at 1pm CT for Billie’s two headline shows. Tickets for Festival Pal Norte go on sale Nov. 7 at 2pm CT. https://t.co/6hWuy4ELSv pic.twitter.com/RyJ3C0sGcX — billie eilish (@billieeilish) November 3, 2022

¡Billie ha agregado dos espectáculos principales en México y encabezará el Festival Pal Norte!, se lee en el tweet de la artista.

También puedes leer: Billie Eilish, The Killers y Blink-182 encabezan el Pa’l Norte 2023: aquí la lista completa

El cartel de sus próximos conciertos incluyen al Foro Sol, el 29 de marzo, en la Ciudad de México y la Arena VFG, el 2 de abril, en Guadalajara.

Además, informó que los boletos para estas presentaciones estarán a la venta el 11 de noviembre a partir de las 13:00 horas.