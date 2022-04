Christian Nodal le dice adiós a los ojos de Belinda; ¿qué tatuaje se puso en su lugar?

Christian Nodal rompió el silencio tras su ruptura con Belinda y habló sobre lo qué pasó con el enorme tatuaje de los ojos de Belinda que se hizo en su pecho cuando estaban juntos.

En entrevista para Venga la Alegría, el cantante reveló lo que hizo con el famoso diseño, el cuál dio mucho de qué hablar sobre todo desde que ambos anunciaron su separación.

“Me tapé, tenía unos ojos me los tapé con unas alas. (Fue un diseño) de gusto, yo tengo dos polos: lo odio o me apasiona, no tengo un punto medio”, confesó.

Asimismo, el intérprete de regional mexicano dio a conocer que estaba próximo a abrir un estudio de tatuajes, pues ese es un deseo que tiene desde hace mucho tiempo.

“Los tatuajes son un tema que a mí me apasiona desde chiquito y siempre he querido formar parte, tatué a Adamari y le quedó súper bonito, de un mensaje de su hija, entonces me encanta eso. He tatuado amigos y me encantaría también darles un trato excelente”, comentó.

Tatuajes que Nodal se hizo de Belinda

La primera vez que Christian Nodal se realizó un tatuaje en honor a la cantante de Amor a primera vista fue poco después de que la también actriz, confirmó su relación de manera pública en agosto del 2020. Este decía “BELI” y estaba cerca de la oreja del intérprete.

El segundo fue el de los polémicos ojos de Belinda, el cual también se hizo en 2020 y en ese entonces, fue la misma cantante de Amor a primera vista quien confirmó que la mirada en el pecho de su ahora ex prometido era la de ella.

Ya con una relación más estable, a finales del 2021 Nodal acudió a que le hicieran otra marca en la piel en honor a su novia, decidió ponerse el nombre del segundo álbum de estudio de la cantante pop, Utopía, en color rojo y con un corazón abajo ubicado en una parte de su frente.