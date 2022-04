No solo Belinda, Christian Nodal también se va de México: estas son sus razones

Tal parece que el cantante de regional mexicano Christian Nodal sigue los pasos de Belinda y sorprendió a sus fans al anunciar que se va de México para vivir en Estados Unidos.

En una plática con sus fanáticos a través de Twich, explicó las razones para que ahora resida en Los Ángeles, California, y según ninguna tiene que ver tras su rompimiento con la cantante y actriz.

“Es muy complicado vivir en México, no puedes tener nada a gusto”, aseguró el intérprete de Botella tras Botella.

Nodal afirmó que, a diferencia en EU, no tiene privacidad en su propio país y todo mundo se entera de su vida y de lo que hasta compra.

“No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita porque todo el mundo va a saber en donde vives, todo mundo va a saber en qué carro andas. Me pasó, tenía un Ferrari que sólo existía en todo México y pues era obvio que la gente sabía en dónde estaba, cuándo pasaba y todo eso. Y no me gustaba que no había privacidad”, expresó.

Reiteró que esas situaciones no pasan en el vecino país: “Hay un montón de gente que tiene sus carros, sus lujos. Entonces no se sorprenden y en México sí”.