¿Cupido está en el aire? Giselle Bündchen y Joaquim Valente vuelven a ser captados juntos

La modelo brasileña, Gisele Bündchen fue vista nuevamente con su entrenador de Jiu jitsu, Joaquim Valente en Costa Rica, así lo dio a conocer el Daily Mail, que los fotografió mientras ambos se ejercitaban.

El rumor de un posible noviazgo entre ambos, se dio meses atrás cuando los brasileños fueron vistos después de cenar, acompañados de los hijos que Gisele y el jugador de la NFL, Tom Brady, tienen en común.

Según el diario estadounidense, una fuente cercana a la supermodelo, dijo enfáticamente que entre Joaquim y Gisele no hay más que una relación cercana de amistad, pues ha sido durante muchos años, entrenador de los pequeños Benjamín y Vivian de 13 y 10 años respectivamente.

La misma fuente indicó que no se trató de una cita romántica, ya que Valente es únicamente un amigo cercano de la familia.

"Ha sido el maestro de jiu-jitsu de sus hijos durante años…no hay verdad en los rumores de que están saliendo", reveló la fuente.

Los rumores de romance vienen sonando meses atrás

Paxe Six fue el primer medio de comunicación que dijo que entre Gisele y Joaquim había comenzado un romance en noviembre de 2022.

A los rumores se unió después el New York Post, quien afirmó que el entrenador era el hombre con el que Bündchen se estaba recuperando del divorcio de Tom Brady.

La modelo brasileña y la estrella del futbol americano se divorciaron luego de 13 años de matrimonio, el motivo de la ruptura fue la negativa de Brady para retirarse de la NFL, aunque previamente había hecho oficial su retirada de los estadios.

En enero de 2022, Tom había anunciado su retiro mientras era parte de los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero bastaron 40 días para que el mariscal de campo diera a conocer que firmaría un nuevo contrato con para jugar la temporada de 2022 con los Bucaneros.

Tras meses de rumores sobre el distanciamiento entre las celebridades, finalmente en octubre de 2022 hicieron oficial su separación.

Fuentes cercanas comentaron que la pelea entre una de las parejas más atractivas del espectáculo, se debió a la ocupada vida del deportista y la extremada dedicación a sus entrenamientos, lo que había tenido como consecuencia una poca atención para sus hijos y su familia, situación que fue insostenible para Gisele Bündchen.