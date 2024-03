Danna Paola quiere que se libere su nombre en X: qué le pidió la usuaria

Danna es una de las artistas mexicanas más relevantes del momento, y desde hace unos meses, dejó de añadir "Paola" a su nombre artístico para darle entrada a una nueva faceta en su carrera y dejar atrás la versión que apareció en la novela juvenil "Atrevete a soñar".

En redes sociales como Instagram, Facebook y Tiktok se puede encontrar a la cantante como Danna, aunque en la red X, sigue apareciendo como Danna Paola, ya que el usuario con su nombre está ocupado por una mujer que pidió una millonaria cantidad a cambio de la cuenta.

Esto lo contó la actriz desde su canal de difusión en Whatsapp donde tiene más de 100 mil seguidores, a quienes pidió ayuda para poder hacer uso del usuario "@danna".

"Se ha venido peleando mi nombre en lo que viene siendo Twitter (...) entonces la señora tiene su cuenta de Twitter como @danna y no la he podido pelear porque la señora hoy ya vió que me llamo Danna y quiere 400 mil dólares", detalló la intérprete de "Oye Pablo".

Ante esto, algunos fans de la cantante instaron a la dueña de la cuenta a cedércela sin pedir algo a cambio, aunque ella se negó. La mujer que tiene el dominio que quiere la también actriz además solicitó que no se hable de la solicitud millonaria que hizo a la artista de 28 años.

@tmbc_m the fact that your client @dannapaola is talking about me on telegram is unprofessional and rude. Kindly asked her to stop speaking about my business to others. You have my terms. Take it or leave it. If the drama continues, I will not consider any offer. — dannamarie (she/her) (@danna) March 20, 2024

"Amablemente le pedí que dejara de hablar de mi negocio con los demás. Tienes mis términos. Tómelo o déjelo. Si el drama continúa, no consideraré ninguna oferta", dijo la mujer.

Dannajustdanna entró al chat 💋💋💋💋💋💋 — Danna (@dannajustdanna) March 20, 2024



Al ver la ola de comentarios, Danna Paola instó a sus seguidores desde su canal de Whatsapp a no molestar a la señora, pues podría haber represalias de su parte. Por último, la multipremiada artista optó por cambiar tu nombre en X a "dannajustdanna".