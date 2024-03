Danna Paola comparte imagen usando mascarilla de oxígeno y preocupa a fans, ¿qué le pasó?

Danna Paola causó preocupación en sus fans a causa de su estado de salud, después de que compartiera una serie de fotografías en donde se puede ver a ella utilizando una mascarilla de oxígeno y una más con todos los medicamentos que le fueron recetados.

Fue por medio de sus redes sociales que la cantante dio a conocer que se encuentra enferma de influenza y bronquitis, por lo que tiene problemas para respirar y caminar, además de tener síntomas como tos y mucho llanto.

“Un giro en la trama me dejó tumbada en cama, el universo me dijo para ya. Y me paró con freno de mano”, escribió la cantante en una publicación. “Soy una orquesta entre tanta tos y llantos… Entre medicinas y mucha comidita en casa, películas, amor, escritos y música que sana”.

OMG! Danna Paola se pelea con "fans" por criticar su nuevo sencillo: mi música no es competencia

Dentro de su mensaje explicó que se había concentrado mucho en su trabajo, por lo que suele priorizarlo sobre otros temas, incluso su salud, por lo que tomará este tiempo de recuperación para concentrarse en ella y su cuerpo.

“Dentro mío está encendida la ilusión de todo lo que viene y me ha ayudado a motivarme mentalmente, todo esto me está sirviendo mucho para reanalizar y revalorar lo importante que es la salud… sin ella no hay nada… no somos nada, y a veces el trabajo me sobrepasa y me olvido de mí… no está bien… toca parar, toca cuidar al templo, pa brilar bonito”, publicó.

Dentro de las imágenes que publicó se muestra una prueba de influenza y de Covid-19, la gran cantidad de medicamentos que debe de tomar junto a la mascarilla para ayudarse con su respiración. Además de otras imágenes de su perro mascota y de lo que parece un estudio musical con una pista grabada en edición.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Danna Paola (@dannapaola)

Fans de Danna Paola mandan su apoyo a la cantante

Después de que compartió su estado de salud, las redes sociales de Danna Paola no han dejado de llenarse de mensajes de motivación para ella y de buenos deseos para que pueda recuperarse. Incluso a estos mensajes de apoyo se han unido varios famosos como Karla Díaz, Galilea Montijo, Consuelo Duval, Lalo Brito, entre otros.

“Eres indestructible chiquita y lo sabes”. “Aquí te esperamos los dreamers que sabemos todo el amor que nos das y que todo salga bien”. “Te mandamos vibras bonitas para que te recuperes, te amamos”, “Cuídate, eres luz en nuestras vidas”, señalaron los usuarios.

Danna Paola estaba programada para aparecer en el Festival Bésame Mucho este 2 de marzo en Austin, Texas, por lo que su presentación tendrá que ser cancelada. Junto a ella, en el festival tampoco se presentará Belinda, también por motivos de salud.

Publicado en El Sol de Puebla