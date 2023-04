¿Se acabó la gatita que le gusta el mambo? Demandan a Bellakath por presunto plagio

Hilda Katherinne Huerta Díaz, mejor conocida como Bellakath fue demandada formalmente por la agrupación colombiana Son de Ak, por supuesto plagio en la canción "Gatita".

De acuerdo con un comunicado dado a conocer por el equipo legal de los músicos, la demanda ha sido interpuesta por plagio y modificación no autorizada.

Los originarios de Cali, Colombia acusan a Bellakath de haber copiado en la canción "Gatita", el ritmo, las notas melódicas, acordes, compases y similitud con el estribillo de su melodía, "El hueso de mi perra".

Son de AK está decidido a que las acciones legales y civiles en contra de Bellakath, así como su productor musical, "Alexito Mix" y su manager Hilda Díaz, los obliguen a resarcir el daño material e inmaterial que les produjo el éxito "Gatita".

Bellakat defendió "Gatita" como una obra musical creada por ella

En diciembre pasado, Bellakath denunció en sus redes sociales que la canción que la llevó a la fama, había sido bajada de todas las plataformas musicales debido a que alguien la había reclamado como suya.

En ese entonces, la originaria de la Agricola Oriental compartió en su cuenta de Instagram una explicación de cómo le habían robado el tema de "Gatita" en medio de lágrimas.

"La canción gatita me pertenece 100 por ciento, yo soy la autora, mi productor es Alexito Mix, nosotros dos hicimos esa canción", dijo la cantante.

Bellakath dijo que, a través de un correo electrónico, le hicieron llegar el reclamo por el plagio de "Gatita", aunque ella contaba con el registro como una canción de su autoría.

"Ayer me llegó un correo donde alguien más la reclamó y pues supuestamente que la canción es de alguien más. Yo tengo la canción registrada y me la borraron de Instagram y de TikTok. A quién se le ocurrió hacer eso. ¿Tanto me odian? O sea no soportaron", agregó la reguetonera.

Sin embargo, días después de que la canción fuera bajada de las redes sociales, Bellakath informó que la canción estaba disponible nuevamente en Spotify, pero seguiría dando una lucha legal para demostrar que ella era la única creadora de "Gatita".

“Mi equipo legal junto conmigo estamos tomando todas las medidas necesaria a fin de aclarar esta situación a la brevedad, negando categóricamente que exista mutilación, modificación, reproducción total o parcial o bien, el mal llamado "plagio" en la obra "Gatita" la cual tengo debidamente registrada ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor”, manifestó Bellakath.