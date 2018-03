Después de ganar como Mejor Actriz, a Frances McDormand le roban su Oscar

Los Ángeles, California.- El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que arrestó al hombre que robó el Oscar a la actriz Frances McDormand en pleno Governor's Ball, la fiesta oficial de la Academia de Hollywood, y que la estatuilla regresó a manos de su dueña.

La portavoz Rosario Herrera no ofreció más detalles al respecto, pero según varios testigos, un hombre negro de mediana edad fue quien llevó a cabo el hurto.

McDormand estaba celebrando su victoria por su trabajo en la cinta "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" cuando se dio cuenta de que la estatuilla había desaparecido una vez que ya habían grabado su nombre en ella.

La intérprete no pudo reprimir el llanto acompañada de su marido, el cineasta Joel Coen, tras llevar a cabo una búsqueda infructuosa en la sala, situada dos pisos por encima del acceso al Teatro Dolby, donde se celebró la ceremonia de los Oscar.

Sin embargo, el representante de la actriz, Simon Halls, confirmó al diario USA Today que agentes de seguridad del evento se encargaron de devolver la estatuilla a su dueña.

Según el relato de la reportera Cara Buckley, fue un fotógrafo del chef Wolfgang Puck quien detuvo al ladrón.

Security at the Governors Ball are looking for this guy, who grabbed Frances McDormand’s Oscar and ran out with it. Wolfgang Puck’s photographer stopped him, got the Oscar back, and the guy disappeared back into the ball. Apparently Frances has said to let him go. #Oscars #Drama pic.twitter.com/5tlsx4Ulwt — Cara Buckley (@caraNYT) 5 de marzo de 2018

"Fran y el Oscar están felizmente reunidos y disfrutando de una hamburguesa de In-N-Out", indicó Halls.

