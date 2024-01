Detienen a Pee Wee por conducir ebrio en EU: filtran su fotografía desde la cárcel

El cantante Pee Wee, de 35 años, arrancó el año 2004 mal y de malas tras haber sido detenido en Estados Unidos.

De acuerdo con el periodista Carlo Uriel, el ex integrante de Kumbia Kings y Kumbia All Starz fue arrestado en la ciudad de Hidalgo, Texas, por conducir en estado de ebriedad.

Agregó que el manager de Irvin Salinas Martínez, nombre real del cantante, le confirmó la detención que se registró cuando se dirigía a su domicilio tras salir de una reunión. La policía lo procesó por “manejo intoxicado”.

Carlo Uriel también compartió en sus redes sociales las fotografías de Pee Wee fichado por la Policía, donde se le ve con una chamarra negra y playera negra.

Sin embargo, hasta el momento, ni Pee Wee ni su representante Pepe Rincón han emitido alguna declaración oficial.

Publican video de Pee Wee festejando antes de su arresto

Horas después de confirmarse el arresto de Pee Wee se dio a conocer un video donde se ve al cantante muy animado en una fiesta, antes de que ocurriera la detención.

Según Chamonic, el exvocalista de Kumbia Kings estuvo tomando toda la noche y al salir de la fiesta "iba manejando en exceso de velocidad y muy mal, brincándose los carriles", por lo que la Policía detuvo su paso peligroso.

Pues me dicen que Pee Wee se enfiesto y se amaneció tomando … al salir del lugar pues iba manejando en exceso d e velocidad y muy mal , brincándose los carriles etc la policía lo detuvo y era obvio q estaba muy tomado he intoxicado (no me especifican) se lo llevaron , según anabólicas aún no sale de la cárcel ,pero no es confirmado todavía , conclusión le dieron un DWI y tendrá que ir a corte y a la escuela

El año pasado, Pee Wee también se vio envuelto en la polémica cuando una revista mexicana de circulación nacional publicó que el cantante se había casado con su manager y que mantenía en secreto sus preferencias sexuales porque se vería afectada su imagen ante los fans.

Pee Wee rechazó que fuera homosexual y demandó a la revista por publicar información que consideró una mentira.

“Lo hago con la finalidad de que nunca se normalice que cualquier medio de comunicación pueda hablar sin pruebas ni fundamentos”, afirmó el intérprete de Chiquilla al anunciar que emprendería acciones legales.

