¿Dr Simi se retira? El icónico personaje se despidió en redes sociales

El Dr Simi es reconocido en cada rincón de México, la famosa botarga de las Farmacias Similares ha cobrado tanta popularidad con el paso de los años, que ahora es uno de los personajes principales en festivales y conciertos en el país.

Al puro estilo de las estrellas de rock, el simpático doctor ha desfilado por los mejores escenarios del mundo y el extranjero, caracterizado con los mejores looks como el de Adele o Dua Lipa.

¿Dr Simi se retira?

El Dr Simi puso nervioso a más de uno de sus seguidores en redes sociales, luego de publicar un video en blanco y negro que alertó a algunos de sus fans pues hablaba de un retiro…pero de su vida de rockstar.

Después de unos segundos de suspenso, Dr Simi compartió que se tomará un descanso de la vida citadina para irse a la playa vestido con sandalias, shorts y maleta en mano, pues planea recorrer algunos puntos del país para seguir cuidando a sus fans.

“Comunicado oficial sobre mi retiro de la vida de rockstar”, se lee en la publicación de Instagram.

Varios internautas no dudaron en expresar su alivio al saber que todo se trataba de una pequeña broma y se dijeron felices de saber que habrá Dr Simi por un buen rato.

“¡Ay, doctor Simiiiii, ya se me había bajado la presión!, ¡Casi me da un simi-infarto!, ¡Se merece su descanso Dr. Pero no nos vuelva a asustar así!”, fueron algunos de los comentarios que recolectó la publicación.