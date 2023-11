Adele agradece a fans mexicanos por peluches del Dr. Simi con mensaje en español (video)

Fue hace unos meses cuando la cantante Adele comenzó a recibir durante sus presentaciones los ya populares muñecos de peluche del Dr. Simi, los cuales presumía con alegría, por lo que aprovechó uno de sus conciertos para pedir a sus seguidores que dejaran de lanzarlos al escenario pese a que le encantaban.

Si bien se dijo contenta y agradecida con cada uno de los diseños que recibió, la cantante pidió que dejaran de arrojarle tanto este como otros objetos, pues alguien había decidido arrojarle un cristal y esto podría haberla dañado tanto a ella como a su equipo e incluso a cualquier otro asistente, por lo que su reacción incluso se volvió viral al detener repentinamente el concierto.

Pero fue la mañana de este sábado que Adele sorprendió a sus seguidores tras compartir un video en el que simplemente se escucha música mexicana, mientras a cuadro aparecen decenas de muñecos de la cadena de farmacias, algunos con atuendos tradicionales del país, así como con otros diseños.

Muchos de ellos incluso con cabello color dorado y vestidos y maquillajes similares a los que la artista utiliza en sus presentaciones, todos cuidadosamente ordenados en lo que pareciera una sala.

Pero lo que más sorprendió fue que la mayoría del mensaje se encuentra escrito en español:“Gracias a todos mis fans Mexicanos por mis muñecos de Simi. Los amo!” mientras que cierra su mensaje afirmando en inglés que “Esta noche último show del año, ¡vamos!”, por lo que se entiende que se trata del cuarto del hotel en el que se hospeda.

Gracias a todos mis fans Mexicanos por mis muñecos de Simi. Los amo! Last show of the year tonight, let’s go! pic.twitter.com/EXIIcEciWZ — Adele (@Adele) November 4, 2023

“Adele hermana ya eres mexicana”, expresan los internautas

Tal fue la reacción que generó esta publicación que los internautas no dudaron en verter diversos comentarios al respecto, siendo el principal de ellos la frase “Adele hermana ya eres mexicana”, además de aquellos que pidieron que se abrieran nuevas fechas para que la británica se presente en suelo azteca, aunque ya existen rumores respecto a presentaciones en 2024.

Aunque esta no es la primera ocasión que Adele muestra su cariño por la cultura mexicana, pues pese a no estar en nuestro país, fue en el marco de la Independencia de México que la cantante apareció en redes sociales colocándose una diadema trenzada por artesanos, además de sostener una muñeca lele y tomar una bandera tricolor entre sus manos en uno de sus conciertos.





Publicado originalmente en El Sol de Puebla