¿Adiós Dr. Simi? Adele manda contundente mensaje a sus fans sobre arrojar cosas al escenario

Adele sigue con su exitosa temporada de conciertos "Weekends con Adele", en Las Vegas y ahora se ha vuelto tendencia luego de dar un contundente mensaje a sus fanáticos.

En uno de sus shows que se llevó a acabo en el Coliseo del Caesars Palace, fue donde la británica habló con su público sobre los recientes incidentes que se han dado en varios conciertos de otros artistas, que incluso han salido heridos a causa de objetos que ha lanzado la gente.

Es por lo anterior, que Adele se dio un momento para enviar un claro mensaje a sus seguidores y que tal vez haría que sus fans mexicanos se piensen mejor la próxima vez a la hora de aventarle un Dr. Simi.

"¿Han visto cómo es la gente, se han olvidado de la maldita etiqueta en los shows? Hay gente arrojando mierda en el escenario, ¿los han visto?", preguntó Adele a la multitud.

"Los reto, los reto a que se atrevan a arrojarme algo y los mato", bromeó la cantante para luego exigirle al público que dejé de aventar cosas al escenario: "¡Dejen de lanzarles cosas a los artistas!".

De un modo muy irónico, la artista dijo esto justo cuando estaba lanzándole al público playeras con motivo de su show, algo que viene haciendo desde que empezó su residencia en Las Vegas, y que hace con una pistola especial para regalarlas a la gente.

La tradición de lanzar un Dr. Simi

Cabe recordar que para los mexicanos ya es toda una tradición lanzar en pleno concierto un peluche del Dr. Simi en reconocimiento del la celebridad que se esté presentando.

Incluso los fans ahora visten y decoran al famoso peluche igual que su artista favorito, un claro ejemplo fue Rosalía, quien recibió una gran cantidad de peluches durante sus conciertos en el Auditorio Nacional.

La tradición nació en 2021 durante el Corona Capital cuando la cantante Aurora se presentó arriba del escenario.

El Dr. Simi salió volando hacia la intérprete, quien lo tomó del suelo, lo abrazó y después sonrió a sus fans, por lo que desde entonces otros artistas como Dua Lipa, Harry Styles y Hayley Williams, vocalista de Paramore, han recibido este obsequio.

Artistas a los que les han lanzado cosas al escenario

Bebe Rexha, Kelsea Ballerini y Pink han sido algunas de las artistas que han sido víctimas de la gente que lanzando cosas al escenario durante sus presentaciones.

Primero, Bebe Rexha salió hasta con un ojo morado luego de que un hombre le lanzara un celular, que terminó golpeándole la cabeza.

El sujeto de 27 años, arrojó intencionalmente el teléfono para hacerle daño y por ello, la policía de Nueva York lo arresto y fue acusado de agresión.

Por su parte, Kelsea Ballerini también resultó herida en medio de su show en Boise, Idaho, luego de que una persona del público le lanzara lo que al parecer fue un brazalete.

El cantante Charlie Puth, quien pese a todavía no ser una de las víctimas del público, decidió pronunciarse al respecto en su cuenta de Twitter.

"Esta tendencia de arrojar cosas a los artistas mientras están en el escenario debe llegar a su fin. (Bebe, Ava, Y AHORA Kelsea Ballerini…) Es tan irrespetuoso y muy peligroso. Por favor, les pido sólo disfrutar de la música”, escribió el músico.

Pink fue otra de las celebridades que terminó recibiendo un objeto que pese a no hacerle ningún daño, la realidad es que fue incómoda para ella pues un fan le aventó una bolsa con las cenizas de su madre fallecida durante su presentación en el festival British Summer Time de Londres.

