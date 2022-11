Su primer Dr. Simi y la pelea que detuvo Hayley Williams: así fue el show de Paramore en Toronto

La tendencia de lanzar un Dr. Simi no tiene barreras y los mexicanos que viajan a otros países para ver a sus artistas favoritos ya no pueden llegar sin su respectivo peluche para intentar lanzarlo y que llegue hasta las manos de su ídolo.

Así sucedió durante el concierto de Paramore en Toronto,donde por primera vez la banda recibió este singular obsequio y, para fortuna del fanático, pudo llegar hasta Hayley Williams, quien lo tomó y lo presumió al público.

Puedes leer también: Entre Saturno y peluches del Dr. Simi, Pablo Alborán cautivó a la CDMX

A través de redes sociales, el usuario mexicano que se encargó de comprar el peluche relató que quiso hacerlo especial al caracterizarlo con el look que Williams tenía hace 15 años.

2007 avril lavigne and hayley williams made me who i am today pic.twitter.com/ZOEDCZLnnb — alice is SEEING PARAMORE (@miseryroute) December 29, 2020

Para el cabello, de lo más icónico de la cantante, utilizó estambre en color rojo y amarillo y le agregó con telas las prendas que estaban de moda por ahí del 2007 y al final, el toque roquero con una pulsera de estoperoles.

#hayleywilliams #paramore #paramoreconcert @migueljore la historia del Dr Simi de Hayley Williams de Paramore. #drsimi #paramoretoronto @Paramore @drsimi_oficial @paramore_mex ♬ Misery Business - Paramore

Las reacciones que otros artistas han tenido ante estos peluches pueden generar expectativas positivas o negativas, pues así como algunos los toman con cariño, otros hasta los han pateado y roto.

OMG! Vocalista de Rammstein posa con peluche de Dr. Simi en playas de Cancún [Fotos]

Para fortuna de este fan, su Dr. Simi fue recibido con cariño y después de que la vocalista de Paramore lo tuviera unos segundos en sus manos, lo colocó junto a la batería para así seguir con el concierto.

Los fans mexicanos que esperan un show en su país elogiaron el gesto, pues consideran que llevar ese muñeco a un concierto internacional significa también que México estuvo ahí.

Hayley Williams detiene una pelea

Mientras el concierto transcurría, Hayley William cantaba y danzaba por el escenario cuando pudo ver que estaba comenzando una pelea entre algunos espectadores de las primeras filas, así que sin pensarlo se detuvo y comenzó a hablarles.

“¿Todos están bien? ¿Tenemos una pelea?, oh, chicos, ¿qué creen que es esto, un show de terror?”, dijo hacia el público.

La vocalista, luego de soltar un “uhhh” de desaprobación, le habló directamente a la persona que comenzaba a pelear y le pidió que se detuviera, que el propósito del concierto era bailar, cantar y divertirse, a lo que el público contestó con gritos de afirmación.

paramore having to stop a fight during caught in the middle



“detention for everyone” pic.twitter.com/CUhdAhDimX — andrew (@fakeplasticbee) November 8, 2022

Posteriormente, bromeó diciendo que se sentía como una maestra regañando a sus alumnos y finalizó mandando a todos a detención.

Los asistentes rieron con la broma y la relajada actitud de la intérprete de Still into you y continuaron todos con normalidad.