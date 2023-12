Se acabó el amor: Dua Lipa termina su relación con Romain Gavras

Dua Lipa vuelve a la soltería luego de que se diera a conocer que ha terminado su relación con el director Romain Gavras, que fue vinculado con ella tras aparecer juntos en el Festival Internacional de Cannes.

Al parecer, la cantante prefirió poner como prioridad su carrera y dejar su lado su vida personal, incluso fuentes dieron a conocer al medio The Sun que el cineasta habría calificado a Dua como una 'workaholic'.

"Romain consideraba que Dua era una adicta al trabajo, pero ella no planea bajar el ritmo por nada ni por nadie”, aseguró el informante al medio británico.

"Dua y Romain han tomado caminos separados después de un verano de amor. Ella está completamente enfocada en su carrera y la pareja terminó la relación antes de que las cosas se pusieran feas", aseguró un informante al medio británico.

En el mes de junio, ambos asistieron a Cannes para la proyección de la película "Omar la Fraise" (El rey de Argel) durante la edición 76 del famoso festival, tiempo en el que se hizo oficial que ambos tenían una relacin romántica.

¿Quién es el ex de Dua Lipa?

Romain Gavras es un director francés, nacido en París, el 4 de julio de 1981, hijo de de Costa-Gavras, quien dirigió "Desaparecido", cinta ganadora de un premio Oscar y una Palma de Oro.

Desde joven, se vio involucrado en el mundo cine y a los 14 años fundó el colectivo "Kourtrajmé" con Kim Chapiron, hijo de Kiki Picasso, donde surgieron sus primeros documentales.

“Kourtrajmé” significa 'cortometraje' en francés y la palabra es usada en los barrios más marginales de migrantes de la nación europea, por lo que dicho proyecto se ha caracterizado por mostrar filmes con las problemáticas sociales de los barrios migrantes de Francia.

Romain se ha dado a conocer en el mundo del cine gracias a cintas como "A Cross the Universe" de 2008, "Notre Jour Viendra" de 2010; y la más reciente "Athenea" de 2022.

Además de películas y cortos, el nuevo novio de Lipa también a dirigido videos musicales como "No church in the wild" de Kanye West, así como "Bad Girls" y "Born Free" de M.I.A.