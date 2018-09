¡Duda resulta Potterheads! Así confirmó J.K.Rowling teoría sobre Hermione Granger

Desde que la famosa escritora Joanne K. Rowling terminó su saga del mago más famoso del mundo, Harry Potter, ha resuelto muchas dudas que han surgido entre los lectores y esta vez tocó hablar sobre uno de los personajes favoritos: Hermione Granger.

Y es que por medio de entrevistas. redes sociales o en el portal Pottermore, J.K. se las ha ingeniado para resolver dudas y brindar más información sobre sus amados personajes, como la vez que aclaró que siempre se imaginó a Hermione con la tez oscura, revelación que sorprendió a muchos.

Canon: brown eyes, frizzy hair and very clever. White skin was never specified. Rowling loves black Hermione 😘 https://t.co/5fKX4InjTH — J.K. Rowling (@jk_rowling) 21 de diciembre de 2015

En estos días se volvió a hablar en específico de este personaje, pues en Internet rondaba la teoría de que en el cuarto libro de la saga, la escritora había escrito intencionalmente cómo se debía pronunciar el nombre de Hermione.

“Ahora, Hermione estaba enseñándole a Krum a decir su nombre correctamente; él siguió llamándola Hermy-own.

-Her - my - oh- nee, le dijo, despacio y claro.

-Herm-own-ninny’, respondió Krum.

“Estás cerca”, dijo Hermione, mientras encontró a Harry observándolos y riendo”.

Y es que desde el primer libro la escritora descubrió que muchos fans cometían el error de pronunciarlo como Hermyown, y la teoría la confirmó cuando en twitter una Potterhead escribió:

"@jk_rowlling incluyó ese pasaje de cómo pronunciar el nombre de Hermione en ‘Harry Potter y el Cáliz de Fuego’ solo para enseñarnos a todos nosotros que decíamos “Her-my-own” como Viktor Krum’".

Theory: @jk_rowling included that passage on how to pronounce Hermione's name in Goblet of Fire just to school all of us who were saying HER-MY-OWN like Viktor Krum. — Atulaa (@atulaak) 17 de septiembre de 2018

Minutos después la escritora respondió "Teoría correcta", logrando en segundos más de 16 mil Me Gusta y mil 700 retuits.

Theory correct. https://t.co/Q46h56ljuU — J.K. Rowling (@jk_rowling) 18 de septiembre de 2018

Así que, aunque en la versión en español de las películas ya estamos familiarizados con la correcta pronunciación de Hermione Granger, vale la pena saber el dato curioso de que no siempre fue así.

