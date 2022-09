Estuvo muy fuerte: así vivió Eiza González el sismo de 6.9 en CDMX [Video]

Cual si fuera una broma cruel del destino, este jueves 22 de septiembre volvió a temblar en la Ciudad de México, tres días después del sismo que se registró otra vez justo el 19 de septiembre, día en que se conmemoran los sismos en esa misma fecha, pero de 2017 y 1985.

A la 1:16 de la madrugada, la tierra sacudió de nuevo a la capital metropolitana y al país entero con un temblor de magnitud 6.9 con epicentro en Coalcoman, Michoacán.

Lee también: Fans mexicanos enloquecen por Dua Lipa en CDMX y hasta le jalan el cabello

Que miedo ese edificio… #Sismo pic.twitter.com/Yxh1s4IEQy — Shakti (@shaktimoss) September 22, 2022

Eiza Gonzalez y el susto por el sismo

Todos los mexicanos nos llevamos tremendo susto, incluida Eiza González que se encuentra en CDMX filmando su nueva serie de televisión.

A través de sus redes sociales, la actriz compartió el momento justo cuando durante la filmación, ella y todos los de producción salieron a lo que parece ser el jardín de una casa para ponerse a salvo.

El momento en que la gente de producción sale al jardín. | Foto: Instagram @eizagonzalez

En una de sus stories de Instagram se puede ver a la gente viendo el movimiento de los postes de luz.

Posteriormente, González subió otro clip donde se observa angustiada y manda un breve mensaje a sus seguidores.

"Estuvo muy fuerte, espero que todos estén muy bien y estén a salvo", dijo Eiza.

Eiza González commenting about the earthquake in Mexico City and wishing everyone to be safe via IG Stories 🇲🇽🤍 pic.twitter.com/7dhsOFlox1 — Eiza González Updates (@updateseizag) September 19, 2022

¿Qué hace Eiza Gonzalez en CDMX?

Como mencionamos al principio, la mexicana se encuentra en la Ciudad de México grabando escenas de la serie “La Máquina”, exclusiva de la plataforma Hulu.

El proyecto reúne a la actriz con Diego Luna y Gael García Bernal, quienes también forman parte del elenco.

"La Maquina" trata sobre la vida de un boxeador en sus últimos días de gloria, creada por el escritor Marco Ramírez.

La famosa actriz interpretará el personaje de Irasema, una aspirante a periodista deportiva que muestra un gran interés por el deporte y termina como exesposa de Esteban, boxeador y protagonista de la historia, que será actuado por Gael García.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eiza Gonzalez (@eizagonzalez)

Por su parte, Diego hará el papel del manager que le conseguirá a Esteban una última pelea, que podrá asegurarle su título de campeón y así retirarse por todo lo alto.

Marco Ramírez, escritor de esta historia, es conocido por su trabajo en Daredevil, The Defenders, Orange Is the New Black y su obra The Royale.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Cabe destacar que Eiza también ha aprovechado este tiempo en nuestro país para disfrutar de su familia, al lado de su mamá, la exmodelo Glenda Reyna, además de reencontrarse con amigos como Alejandro Nones y José María Torre, con quienes tiene una "linda amistad", desde hace 18 años.