El detalle que impediría a Eiza González hacer película de María Félix

Tras el anuncio de la actriz de que filmará la biografía de María Félix, el abogado Guillermo Pous aclaró que una persona y dos empresas mexicanas la engañaron y no tiene los derechos para hacerlo.

El heredero universal del nombre y de la marca de la legendaria actriz, don Luis Martínez de Anda, no ha autorizado los derechos para este propósito, siendo únicamente tres empresas las que podrán llevar a cabo, legalmente, proyectos inspirados en la biografía e imagen de La Doña, quien falleció en 2002.

En entrevista con el programa Ventaneando, el abogado Guillermo Pous, quien representa a Pink Tiger Group, -única compañía que podrá realizar el filme-, expuso de manera puntual lo acontecido, dejando claras las razones por las cuales la cinta, que pretende realizar Eiza a través de la casa productora Linden Entertainment, simplemente no puede ser posible.

"Ayer nos enteramos de este aviso que se hace, en donde se menciona que la actriz Eiza González pretende interpretar a María Felix como parte de la producción en una película biográfica, lo cual no tiene absolutamente ninguna clase en ese sentido porque no tiene los derechos, es decir no existe un solo contrato adicional en donde don Luis haya transmitido o autorizado a alguien explotar esta clase de facultades que solamente a él le corresponde".

Pous fue cuestionado sobre lo anunciado por Linden Entertainment, empresa que destapó como productoras de la cinta a Dana Harris y a Nicole King junto con Eiza González.

“Estas personas, efectivamente, pueden actuar como productoras o como productoras ejecutivas, y de la investigación que hicimos entendemos que don Luis firmó distintos contratos con dos compañías mexicanas, una sociedad civil y una sociedad mercantil, representadas por la misma persona en donde le faculta y le autoriza registrar ciertas clases de marcas para aplicarlas a productos y servicios específicos, pero en ningún momento le permite explotar la imagen de La Doña a modo biográfico para la producción de una película".

Asimismo, señaló que han emprendido una investigación con la cual han podido identificar a la persona responsable de lo que ocurre, advirtiendo que todo se trata de un engaño.

“Esta persona excede por completo sus facultades y es al parecer quien está involucrado en esta operación pretendiendo hacerles valer, engañándolos, diciéndoles que tiene los derechos, lo cual es por completo falso.

Es alguien con quien hemos tenido pláticas e incluso osó notificarme diciendo que nosotros no teníamos los derechos y los tenía él y posteriormente nosotros iniciamos un procedimiento conciliatorio para ver qué era lo que pretendía y curiosamente, quien entonces fue la abogada de don Luis negociando estos contratos, ahora es la abogada de esta persona que se ostenta con los derechos, hay demasiadas cosas extrañas":