El Perfecto Asesino, la película que Natalie Portman no le enseñaría a sus hijos

Natalie Portman es una de las celebridades más queridas de Hollywood, sus personajes la han llevado a conseguir grandes reconocimientos en el mundo del cine.

Desde su debut a los 13 años, en la cinta "El Perfecto Asesino" en 1994, bajo la dirección del francés Luc Besson, Natalie demostró su capacidad actoral al interpretar a una adolescente llamada Mathilda que se enamora de un asesino a sueldo, interpretado por Jean Reno.

"El perfecto asesino" es una película icónica que muestra escenas de atracción, seducción y amor entre una niña y un hombre que pueden incomodar al espectador, aunque no hay imágenes sexuales, se sugiere la pasión que existe entre ambos personajes.

Al respecto, y recordando su salto a la fama, Natalie Portman dio una entrevista recientemente para The Hollywood Reporter y contó, como en la actualidad hay escenas de la película que la perturban.

"Es una película que todavía es querida; y la gente se me acerca más por ella que casi cualquier cosa que haya hecho, y me dio mi carrera; pero, definitivamente, cuando la ves ahora, definitivamente tiene algo de "cringe", por decir lo menos, en aspectos de la misma", explicó Natalie.

La estrella de Hollywood añadió que, incluso, le costaría mostrar a sus hijos la película con la que conquistó a la industria del cine.

"Entonces, sí, es complicado para mí. Hay muchas cosas allí que no son grandiosas en la actualidad. Aunque lo entiendo totalmente, no sé cómo se lo mostraría a mis hijos." dijo Portman.

Natalie Portman se sintió sexualizada después del Perfecto Asesino

Natalie Portman, la ganadora de un Oscar, ha hablado en otras ocasiones de la percepción de mojigata que le asignó la prensa y Hollywood, al rechazar proyectos en donde sabía que sería sexualizada.

Tras su actuación en el "Perfecto asesino", la actriz se sintió cosificada y eso la llevó a no aceptar papeles que incluyeran besos intentos o encuentros sexuales.

En el podcast Armchair Expert, Natalie dijo que en aquél entonces se preocupaba por la percepción que los espectadores tendrían de ella.

"Definitivamente era consciente de cómo me retrataban, principalmente en el tipo de periodismo que existía cuando salían las películas. Cuando era adolescente, pensaba, no quiero tener escenas de amor o escenas de besos", expresó Portman.

La protagonista del "Cisne Negro", relató que desde muy pequeña decidió conscientemente ser conservadora para sentirse segura y evitar ser sexualizada.

"Comencé elegir personajes menos sexys, porque me preocupaba la forma en que me percibían. Mucha gente tuvo esa impresión de mí, que me fui volviendo mojigata y conservadora a medida que envejecía. Me construí así de manera consciente porque era una forma de hacerme sentir segura. Si alguien te respeta, no te va a cosificar", aseguró Natalie.