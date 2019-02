Violaron su derecho de libertad: Gaby Platas defiende a Sergio Goyri

Después de que se diera a conocer un video en el que el actor Sergio Goyri llama “pinche india” a Yalitza Aparicio, su colega la actriz Gaby Platas salió en su defensa.

Aunque dijo que no está de acuerdo con las palabras del actor, considera que violaron su derecho de libertad de expresión al hacer público el video en redes sociales.

“Uno puede no estar de acuerdo con lo que dijo el señor Goyri pero creo que hay que respetar primero que él estaba en una reunión con sus amigos en un lugar privado, por un lado, por otro es libertad de expresión y la libertad de expresión también incluye decir cosas que igual no nos gustan, que a lo mejor no estamos de acuerdo o no tiene que ver con nuestras ideas pero el señor está en su derecho de estar con sus amigos y decir lo que se le pegue la gana”, comentó.

Ver esta publicación en Instagram #happy #me #shooting foto de @theoscarvalle maquillaje y peinado de @pedroypablotorres stylist @josepe_luis Una publicación compartida por gaby platas (@gabyplatas) el 14 de Nov de 2018 a las 8:32 PST





Ver esta publicación en Instagram #gabytravel #me #waterfall #laos #kuangsiwaterfall Una publicación compartida por gaby platas (@gabyplatas) el 25 de Oct de 2018 a las 3:46 PDT

Yalitza está nominada a los premios de la Academia en la categoría de Mejor Actriz por su interpretación en la cinta “Roma” dirigida por Alfonso Cuarón.

“A lo mejor lo que dijo sí está gacho y no nos gusta, pero tampoco podemos estar limitando que toda la gente piense igual y que toda la gente diga lo que los demás quieren oír.

Platas comentó sobre los momentos íntimos que puede haber al estar en una reunión con amigos, que no se deberían divulgar.

Gaby Platas también defendió a Cuarón de las críticas hacia el cineasta mexicano sobre si es bueno o no utilizar a actores sin preparación artística.

“Sería tonto juzgar a un director como Cuarón si él escoge su reparto con la gente que le funciona y mira nada más cómo le ha funcionado de bien”