Globos de Oro 2024: Jo Koy bromea sobre Taylor Swift y Barbie, pero solo logra incomodar

Jo Koy fue la personalidad de Hollywood elegida para liderar la conducción de la entrega número 81 de los Golden Globes, con un monologo inicial que generó una fuerte polémica por sus comentarios sobre Barbie y otros de los famosos presentes.

Durante su mensaje de apertura decidió referirse a las películas más destacadas en las nominaciones, entre ellas Oppenheimer de la que dijo necesita una hora más para entenderla y que su propósito de 2024 es terminarla antes de 2025. Al terminar decidió dar pie para hablar de la siguiente nominada que era Barbie a lo que dijo:

“Oppenheimer está basada en un libro de 700 páginas ganadora del Premio Pulitzer sobre el Proyecto Manhattan y Barbie está basada en una muñeca de plástico con grandes bubis”, aseguró.

Sus comentarios no dejaron de causar incomodidad y rostros de confusión entre los participantes de la cinta de Barbie como Ryan Gosling, Margot Robbie y Greta Gerwig, tanto que terminó por generar ciertos sonidos de desagrado entre la audiencia.

“Vi Barbie y realmente me encantó. No quiero que piensen que soy un asqueroso, pero es un poco extraño sentirse atraído por una muñeca de plástico. Es sólo que hay algo en tus ojos Ryan… Margot, no siempre se trata de ti”, indicó.

“El momento clave en Barbie es cuando pasa de la belleza perfecta al mal aliento, la celulitis y pies planos, o lo que los directores de casting llaman un ‘actor de carácter’”, continuó.

Tan incómoda fue la reacción del público que Jo Koy decidió detener su monologo para señalar que algunos de los chistes los escribió él y otros no y que tuvo poco tiempo para prepararse para el show.

“Miren obtuve el trabajo hace 10 días, ¿querían un monologo perfecto?, cállense. Me están bromeando verdad, cálmense. Yo escribí algunos de estos (chistes) y son de los que se están riendo”, afirmó Koy.

Después de realizar algunas bromas sobre Killers of the flower moon y que uno de sus chistes no funcionara solo afirmó que “el público era demasiado blanco”, por lo que no había suficientes risas. Referencia similar realizó sobre Saltburn y el miembro masculino de Barry Keoghan, al aparecer en la cinta y lo relacionó con Barbie.

“Si no han visto Saltburn probablemente no saben de lo que hablo, así que véanla y van a entenderlo, después de eso miren Barbie y van a decir ‘algo está faltando aquí’, luego vean Maestro y van a decir ‘oh, estaba en la cara de Bradley Cooper’… Qué, esto es graciosísimo”, aseguró.

El comediante y actor de 52 años construyó su fama al aparecer en el programa de Chelsea Handler “Chelsea Lately” como panelista, además de tener especiales de comedia standup en Netflix y para la cadena Comedy Central.

Jo Koy también se burla de Taylor Swift

Los comentarios incomodos de Jo Koy no se quedaron en su monólogo, ya que, durante una parte del show, decidió realizar una broma sobre Taylor Swift que tampoco salió como él esperaba.

Swift fue invitada al tener su concierto grabado en vivo “The Eras Tour” varias nominaciones, por lo que lució un vestido de color verde durante la alfombra roja y fue de las figuras más sorprendentes de la gala. Koy tomó la oportunidad y señaló cuál era la diferencia de la premiación con la NFL.

“¿La diferencia entre los Globos de Oro y la NFL? En los Globos de Oro, tenemos menos tomas de cámara de Taylor Swift… Simplemente hay más cosas a las que recurrir aquí”, indicó.

Su broma se refirió a la presencia de la cantante en los partidos de su pareja Travis Kelce, jugador de los Chiefs de Kansas City en la NFL, en donde la cantidad de veces que es tomada por las cámaras se convirtió en una broma para distintos shows y entre los aficionados al futbol americano.

A Taylor Swift como a sus fans la broma no resultó nada divertida, debido a que, tras ser tomada por las cámaras, la cantante mostró un rostro de enojo e incomodidad y prefirió tomar de su copa antes que seguir la broma de Jo Koy.

