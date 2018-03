Guillermo del Toro sale del Oscar y lleva tortas a una sala de cine

Imagínate estar en una sala de cine y que sin mayor aviso llegue Guillermo del Toro a entregarte una torta... bueno pues esa fue la sorpresa que prepararon este año para los Oscar.

Guillermo and Guillermo!! #Oscars pic.twitter.com/RXpbIx3spa — GIPHY (@GIPHY) 5 de marzo de 2018

¡Guillermo del Toro! ¿No tenías que repartir ese emparedado? #Oscars90 pic.twitter.com/N3v3pdcElW — Lenny (@LosSimpsonMX) 5 de marzo de 2018

Jimmy Kimmel armó un "ejército" con Lupita Nyongo, Gal Gadot, Margot Robbie, Ansel Elgort y Mark Hammil para salir de la premiación y sorprender a los amantes del cine.

Squad goals. #Oscars pic.twitter.com/yDNzVlOo5R — Gustavo Serrano (@gooz25) 5 de marzo de 2018

"Venimos a agradecer a todos los amantes del cine y les trajimos una pequeña sorpresa", dijo Kimmel.

Ese momento en el que Gal Gadot entra en una sala de cine. #Oscar2018 #Oscars pic.twitter.com/jrDZyq8GR6 — Cine en Movistar+ (@MovistarCine) 5 de marzo de 2018

En la edición pasada, el mismo Kimmel llevó a un grupo de turistas al teatro Kodak y miles de memes nacieron de ese momento.

My favorite Oscar meme of the night is Whispering Ryan Gosling. pic.twitter.com/PwwnX04Q5j — Megan 📚 (@MegWritesBooks) 27 de febrero de 2017

