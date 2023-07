Harry Styles es golpeado en el ojo durante un concierto [Video]

Desde hace unas semanas han surgido varios casos de famosos que han sido heridos luego de que alguien entre el público les lanzara algo al escenario; esta vez la víctima de esta tendencia fue Harry Styles, quien en una de sus últimas presentaciones fue lesionado por uno de los asistentes.

Este hecho quedó documentado en un video que fue tomado por un fan y que más tarde compartió en diferentes plataformas digitales. De esta manera es como se puede ver el momento exacto en el que el cantante de 29 años es lastimado. El material ha generado una serie de reacciones que en su mayoría han sido negativas.

Al poco tiempo de que esta grabación se hiciera viral mucha gente comentó que se deben evitar este tipo de conductas para no afectar a los artistas y su trabajo, así como al resto de los asistentes que están disfrutando del show.

¿Cómo golpearon a Harry Styles en el ojo?

Los hechos ocurrieron la noche de ayer, en un concierto que Styles dio en el Ernst Happel Stadion de Viena, en Austria. De acuerdo con las grabaciones difundidas, al inicio toda la presentación transcurrió con normalidad.

Sin embargo, a la mitad del show alguien que estaba entre el público le arrojó un objeto que le pegó en el ojo derecho; de inmediato el ex integrante de One Direction se tocó la cara y se agachó por unos segundos.

Harry Styles got hit in the eye by an object thrown on stage in Vienna. pic.twitter.com/yf02LzhxK5 — Pop Base (@PopBase) July 9, 2023

De esta forma es como el intérprete "As It Was" caminó por la pasarela del escenario mirando hacia abajo mientras mantenía la mano en el ojo. Esto provocó que mucha gente enojada por lo que habían presenciado.

Hasta el momento no se sabe que le aventaron o quien fue la persona responsable de cometer ese acto. En este sentido, Styles tampoco ha dicho nada por medio de sus canales oficiales, por lo que se desconoce su estado de salud.

No es la primera vez que Styles sufre un percance

Esta no es la primera vez que le pasa, ya que tuvo una experiencia similar durante un show que dio en el Foro Kia en Los Ángeles, dentro de California, en Estados Unidos, en una de sus presentaciones por su Love On Tour.

En esa ocasión lo golpearon en el ojo izquierdo, lo que provocó que retrocediera unos pasos por el dolor, aunque, esto no impidió que siguiera con su espectáculo y lo terminó sin mayor problema.

Tiempo después la revista Entertainment Weekly explicó que al cantante le arrojaron un caramelo y que, según los rumores, la intención no era lastimarlo, sino hacer que pudiera recibir eso como un regalo.

Publicado en El Sol de Puebla