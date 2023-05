Caso Héctor Parra: posponen audiencia donde darían veredicto sobre corrupción de menores

El actor Héctor Parra tiene casi dos años en prisión señalado de abuso sexual y corrupción de menores en contra de su hija menor, Alexa Hoffman; sin embargo, el 10 de mayo, su caso tuvo un avance, pues fue declarado inocente por los cargos de agresión sexual.

El próximo 18 de mayo, Parra estaba llamado a una segunda audiencia para conocer el dictamen por el delito de corrupción de menores, pero Alexa Hoffman ha dado a conocer que esta ha sido pospuesta.

Alexa Hoffman pidió a la Fiscalía capitalina que no pospusieran la audiencia

Alexa Hoffman dio a conocer a través de una historia de Instagram, que la audiencia que se llevaría a cabo el próximo jueves, fue cambiada de fecha y que no se le notificó, por lo que le pidió apoyo a Ernestina Godoy, fiscal de la CDMX.

Alexa Hoffman solicita ayuda de Ernestina Godoy. l Foto: Cortesía IG @alexaa.hoffman

“Le pido a la fiscal Ernestina Godoy que por favor dejen de aplazar las audiencias de mi caso. No sé porqué lo hacen. No es justo que le permitan al Ministerio Público posponer una y otra vez. ¿Qué ganan con esto? Además de no avisar nunca a la víctima”, escribió Alexa.

Hoffman también dio a conocer que la fecha para la que fue aplazada la audiencia será el 26 de mayo, en donde un juez dará su veredicto sobre la acusación de corrupción de menores, en caso de que se declare culpable a Héctor Parra, el actor podría pasar 10 años y seis meses en la cárcel, según Olivia Rubio, abogada de Alexa Hoffman.

Las acusaciones de Alexa Hoffman contra Héctor Parra

En agosto del 2020 Alexa Hoffman afirmó que Héctor Parra la tocaba de manera indebida entre los 6 y los 14 años.

La joven señaló que su padre empezó a comportarse de manera agresiva cuando ella decidió negarse a dichos tocamientos y a partir de ello se alejó de él.

Héctor Parra realizó una denuncia en contra de su expareja, Ginny Hoffman, madre de Alexa, ya que según él, había hecho estas declaraciones con la finalidad de “dañar su imagen y su carrera”, por lo que su hija fue manipulada por varios años en su contra.

En el escándalo que desataron las acusaciones contra Parra también se vio involucrado Sergio Mayer, a quien Daniela Parra, hija mayor del actor, señaló de influir en el proceso legal para que el actor fuera llevado a prisión en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.