Herencia de Andrés García: la viuda, los hijos y Roberto Palazuelos pelean por la fortuna

Tras la muerte del primer actor, Andrés García, los dimes y diretes entre Margarita Portillo, la viuda; Leonardo, Andrés, Andrea, los hijos del histrión y Roberto Palazuelos han empezado un intercambio de declaraciones por el testamento.

Margarita Portillo publicó hace una semana, un video póstumo de Andrés García, en donde hace un enérgico llamado a Roberto Palazuelos para que deje de meterse con su familia.

En el video, Andrés sostuvo que quería aclarar lo dicho a los medios por Roberto Palazuelos sobre su esposa Margarita, y como ella, manipulaba al actor para obtener un beneficio, por lo que García le puso un alto.

"Beto no hables de mi familia, no te metas con mi mujer, no seas imb*cil... si no tienes nada en la cabeza con qué entretener al público, búscate un escritorio", dijo García.

"Así que por favor, olvidate ya, del nombre de Andrés García y mucho menos de molestar a mi mujer", expresó Andrés.

Roberto Palazuelos responde por video de Andrés García

El actor y empresario Roberto Palazuelos respondió al video publicado por Margarita Portillo en las redes sociales del fallecido Andrés García.

En una entrevista para Telemundo, el también abogado, arremetió contra la viuda del actor y dijo que ella ni siquiera es la esposa legítima de Andrés García, por lo tanto, no le corresponde ninguna parte de la herencia.

"Tú no tienes personalidad jurídica, porque tú no eres la esposa, tú eres bigama, en el acta de matrimonio no hay un divorcio registrado... Andrés nunca se divorció de Sandra Vale", dijo Palazuelos.

El Diamante Negro agregó que el acta de matrimonio entre Margarita y Andrés está bajo la etiqueta de bienes separados, por lo que no podría reclamar nada.

Palazuelos aseguró que Andrés estaba drogado, empastillado y secuestrado por Margarita Portillo para envenenarlo en contra de toda la familia que sí estaba en el testamento; además, dijo que Sandra Vale, la madre de Leonardo y sus hermanos, Andrea y Andrés demandarán a la viuda de García.

Leonardo García dice que Portillo retrasa la apertura del testamento

Durante una entrevista a diversos medios de comuicación, Leonardo García y su madre, Sandra Vale estuvieron en un homenaje para Andrés García en el puerto de Acapulco, y hablaron sobre la lectura del testamento.

"Nosotros ya le habíamos dado el documento al notario de Acapulco; el me dice que quien no ha dado los papeles es Margarita", señaló Leonardo.

Viuda de Andrés Garcia se defiende de los ataques

Margarita Portillo publicó un comunicado donde se defendio de las declaraciones que se han dado en torno al testamento de Andrés García y las calumnias que ha recibido.

“He visto en diversas redes sociales y medios de comunicación los ataques y calumnias inmerecidos e infundados, hacia mí, hacia mi familia y hacia todo lo que tiene que ver con la relación que tuvimos mi esposo y yo”, se lee en la publicación.

La viuda de Andrés advirtió que no responderá a ningún ataque hasta la lectura del documento.

"En el momento que se abra el testamento de mi esposo, y se lea lo que fue su última voluntad y se respete lo que él estipul, como fue su deseo, mis abogados y yo haremos los comunicados y las entrevistas correspondientes”, indicó Portillo.