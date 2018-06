Investigan posible abuso contra Stan Lee por parte de su gerente

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que se encuentra investigando un posible caso de abuso contra Stan Lee, leyenda de Marvel Comics.

La investigación fue revelada en una orden de restricción otorgada contra Keya Morgan, quien ha estado actuando como gerente comercial y consejero de Stan Lee.

Keya Morgan es acusado de aprovecharse de la capacidad auditiva, visión, y juicio de Lee, además de evitar que su familia y sus socios los contacten.

Esta investigación viene justo unos días después de que Lee publicó un video en donde declara que Morgan era su único socio y representante, y que cualquiera que dijera lo contrario estaba mintiendo.