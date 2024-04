Irán Castillo provoca burlas por su debut como cantante infantil

La actriz Irán Castillo, famosa desde la década de los 90 por sus múltiples participaciones en la televisión, ha sido el blanco de críticas por su debut como cantante para el público infantil.

Castillo de 47 años ha tratado de diversificar su carrera artística tras consagrarse en la pantalla chica en telenovelas como "Agujetas de Color de Rosa", "Confidente de Secundaria", "Amigas y Rivales" y "Clase 406", entre muchas otras producciones.

La originaria de Veracruz incursionó desde temprana edad en el teatro y también en el canto, incluso, interpretó en varias ocasiones los temas principales de algunas telenovelas que protagonizó.

Americano Papá de las Kardashian defendió de homicidio a O.J Simpson en el "juicio del siglo"

¿Por qué critican a Irán Castillo por cantar canciones para niños?

En redes sociales, Irán Castillo recibió comentarios negativos por incursionar en el entretenimiento infantil.

A través de sus redes sociales, la artista compartió parte de su nuevo material en donde interpreta canciones de cuna y con temáticas para niños.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Castillo de Irán (@elcastillodeiranoficial)

Algunos de sus seguidores no repararon en mostrar su desagrado por la nueva faceta de Irán Castillo, la cuál generó burlas.

“Ya duermase señora”, “Mejor ya adiós y que deje de hacer ridiculeces”, “Duermanse para que no les vaya a salir Irán castillo cantando”, “¿Por qué me salió esto y cómo lo desvelo?” y “Parece de terror”, fueron algunos de los comentarios que han recogido las publicaciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Castillo de Irán (@elcastillodeiranoficial)

Fans de Irán Castillo piden más canciones para niños

Los fans de Irán Castillo salieron a defenderla en las redes sociales y le agradecieron por hacer cosas dedicadas a los pequeños.

Varios internautas expresaron que es necesaria la música para las infancias, pues actualmente hay pocos artistas que hacen contenido para este público.

"Bien....excelente canción, ya basta de que los niños escuchen las guarradas de Peso Pluma o Bad Bunny", "Yo agradezco que pensó en nuestros hijos y creó música adecuada para ellos. No me importa su edad. Me interesa lo que aporta a este mundo" y "Gracias por tan linda música, es lo que hace falta para los niños de hoy", son algunos de los buenos comentarios que recibió la cantante.