"Voy a incursionar en la política", anuncia Adrián Uribe y redes reaccionan

En tiempo de elecciones todo puede suceder. En el marco de las campañas que se están llevando a cabo en México, Adrián Uribe sorprendió a sus seguidores con un video en el que señaló que incursionará en la política, algo que desato las reacciones en redes sociales.

No es de sorprender que en nuestro país en tiempo de votaciones muchos personajes del medio del espectáculo, incluso del deporte, deseen unirse a diversos partidos políticos, y al parecer eso es lo que ocurrirá con comediante.

Así anunció Adrián Uribe su incursión en la política

Mediante sus redes sociales, este martes, Adrián Uribe publicó un video en el que habló sobre su nueva etapa en la vida pública y dejó entrever su posible incursión en la política.

“Tengo algo muy importante que compartirles, ustedes me conocen desde hace muchos años por los múltiples proyectos en los que he participado. Me han recibido en sus casas y en las calles siempre con una sonrisa, y a mí de verdad no me queda más que agradecerles por todo ese cariño que me han demostrado”, dijo al inicio de su anuncio.

Todos sabemos que México necesita a alguien que venga desde abajo y sobre todo que sea honesto.Adrián Uribe, actor.

En su grabación el comediante hizo énfasis en que, después de varias invitaciones, por fin se decidió, además de agregar que está seguro que la gente va a apoyarlo, pues lo conocen bien: “Por eso y después de muchas invitaciones rechazadas, he decidido que este es el momento de regresarle algo a mi país, voy a incursionar en la política y me voy a lanzar con todo”, explicó.

De igual manera, el presentador mexicano señaló que México necesita más que un político, ya que requiere a un ser humano dispuesto a trabajar por el bienestar de la sociedad: “Todos sabemos que México necesita a alguien sensible, trabajador, que venga desde abajo y que sobre todo que sea honesto, de verdad no los voy a defraudar, cuenten conmigo”, concluyó.

"Estas acciones hacen que la política apeste", usuarios reaccionan al anuncio del actor

A pesar de que el mensaje de Adrián Uribe hace alusión a que se convertirá en político, el actor no dio más detalles al respecto, motivo por el cual, en los comentarios algunos usuarios lo cuestionaron y le pidieron que diera más información, mientras algunos famosos le felicitaron y unos cuantos cibernautas le criticaron.

Lo que México necesita es una persona preparada.Usuario de Instagram.

“De actor a político es como de futbolista a basquetbolista. Estás acciones hacen que la política en México apeste”, “Yo voto por ti”, “Porque cargo y q partido amigo”, “Ojalá sea real pero por lo que más quieras que no sea con Morena” y “Lo que México necesita, es una persona preparada, honesta que sirva a su país no solo para beneficio propio. Como broma está bien, pero, si es real…”, fueron algunos de los comentarios.

Adrián Uribe no es el único, Paola Suárez, de Las Perdidas también saltará a la política

Adrián Uribe no será el único famoso que se unirá a la contienda electoral; la semana pasada, Alma Alcaraz, candidata de Morena por la gubernatura de Guanajuato, apadrinó a Paola Suárez, de 'Las Perdidas', y la anunció como próxima candidata a diputada local por el Partido del Trabajo.

¡Pues la verdad no estamos nada perdidas! Hoy Paolita Suárez y yo disfrutamos una buena comida y nos lanzamos por una cebadina.



Paola es una gran amiga y compañera del PT, digna representante de la comunidad en todo México y quien además es próxima candidata a diputada local. pic.twitter.com/VvqkTFRB2K — Alma Alcaraz (@AlmaAlcarazH) April 6, 2024

“¡Pues la verdad no estamos nada perdidas! Hoy Paolita Suárez y yo disfrutamos una buena comida y nos lanzamos por una cebadina. Paola es una gran amiga y compañera del PT, digna representante de la comunidad en todo México y quien además es próxima candidata a diputada local”, escribió Alcaraz en su cuenta de X, acompañada de una serie de fotos donde se le ve a la influencer a su lado.

