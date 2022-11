Jason Momoa se desviste en programa de TV y explica por qué usa taparrabo [VIDEO]

Jason Momoa se encuentra promocionando “Slumberland” (El País de los Sueños), si primera película para Netflix y cuyo estreno fue el pretexto perfecto para que fuera invitado especial en el programa de Jimmy Kimmel.

Durante su entrevista con el famoso conductor, Momoa fue vestido con el mismo traje tipo pijama, con el que se presentó durante la alfombra roja de la cinta y que más tarde se quitaría frente a las cámaras.

Jason Momoa durante la alfombra roja de la cinta “Slumberland” (El País de los Sueños). | Foto: AFP

Jimmy aprovechó para preguntarle al actor sobre el video que se viralizó en redes sociales, donde se observa a Jason arriba de un bote usando únicamente un taparrabos para ir a pescar.

"Me estaba preparando para el papel porque me gusta meterme en el personaje. Estaba bronceando mi trasero blanco”, dijo el artista refiriéndose a su actuación en la serie Jefe de Guerra, de Apple TV.

Tras su respuesta, Kimmel le preguntó: "¿Y lo llevas puesto debajo de la ropa ahora mismo?", a lo que el artista aprovechó para despojarse de su ropa y quedar casi desnudo usando justamente un taparrabo igual al del video.

Entre los aplausos del público, que quedó sorprendido, el protagonista de "Aquaman" se volteó y presumió su parte trasera asegurando que este tipo de prenda lo usa en su vida diaria debido a lo cómoda que es.

"Es una tanga tradicional, es lo que llevan los hawaianos. Lo tengo que llevar todos los días. Me encanta meterme en el personaje y, además, mi trasero blanco recibe algo de color.

"Dios mío, es comodísimo. Ya no me gusta la ropa. Me encanta llevarlo todos los días, todo el rato", bromeó la celebridad.