JLo le baila a Ben Affleck en su boda: un momento que quedó grabado para la posteridad

El fin de semana pasado Jennifer Lopez y Ben Affleck se dieron el sí nuevamente en la mansión que el actor tiene en Georgia pero con la diferencia de que ahora sí estuvieron acompañados de familiares y amigos, pues cabe recordar que en la capilla de Las Vegas sólo estuvieron presentes ellos dos.

Poco a poco la diva del Bronx ha ido compartiendo con sus fanáticos detalles alusivos al gran día, entre ellos, los bocetos originales de los vestidos que usó, así como fotografías de ella posando con los maravillosos atuendos los cuáles fueron creados por el famoso diseñador Ralph Lauren.

El show que JLo le hizo a Ben Affleck

Sin embargo, algo que no fue publicado por la cantante ha sido un video donde se le ve haciéndole su propio show a su ahora esposo.

La grabación filtrada por TMZ muestra a JLo cantando y bailando frente a Ben, mientras él está en una silla deleitándose con el espectáculo de su mujer.

Para este momento, que estamos seguros quedará para la posteridad, Lopez eligió el tema Can't get enough y decidió estar acompañada por unas bailarinas para así tener el show completo en su celebración nupcial.

Boda de Bennifer dura tres días

Aunque la ceremonia tuvo lugar el sábado, la celebración comenzó el viernes y se prolongará durante todo el fin de semana.

La pareja caminó por una enorme alfombra blanca seguidos por sus respectivos hijos. Los tres que Affleck tuvo con la actriz Jennifer Garner (Violet, Seraphina y Sam) y los gemelos, Emme y Max, que la cantante tuvo con Marc Anthony.



Todos ellos vestidos de blanco, igual que los invitados, quienes los recibieron a los novios al grito de "Bennifer", como se le conoce popularmente a la pareja.

La ceremonia se celebró en la mansión de Affleck valorada en 8.9 millones de dólares y el menú estuvo compuesto por barbacoa y comida tradicional de Puerto Rico como chuletas de cerdo, arroz y verduras. Además, de contar con comida sureña como macarrones con queso y pollo asado.

Entre los invitados, que fueron trasladados hasta la casa en autobuses blancos, pudo verse al actor Matt Damon junto con su esposa, al director Kevin Smith y al actor Jason Mewes.