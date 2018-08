¿Jennifer López se presentará en la feria de Zacatecas?

Zacatecas, Zac.- En los últimos días en redes sociales la noticia sobre la presentación de Jennifer López en la Fenaza se ha regado como pólvora, aun y cuando no tiene fecha. Pero, ¿es cierta la noticia? Lamentamos decirte que no, aunque el Patronato de la Fenaza no ha desmentido tal información.

En una cuenta de Facebook de la Fenaza -que no es la oficial- se hizo una publicación dando esta noticia, sin embargo revisando las fechas de los próximos conciertos de la cantante, actriz y diseñadora de moda nos dimos cuenta que del 2 al 29 de septiembre tendrá una serie de 15 conciertos en Zappos Theater de Las Vegas.

WEST COAST!!!! Party starts in an hour...you coming thru?? #worldofdance 8/7c!!! pic.twitter.com/mP3ChqLzwX — Jennifer Lopez (@JLo) 26 de julio de 2018





Esas actividades impiden que Jennifer López esté en la tierra de cantera y plata al menos en el mes de septiembre.

@JLo is announced for the zacatecas mexico fair is it true? pic.twitter.com/xmZjmOzELI — Tony (@israelllamas1) 1 de agosto de 2018

Por lo pronto, no queda más que esperar a que el Patronato de la Fenaza dé a conocer el programa oficial de los artistas que visitarán la capital zacatecana durante las actividades feriales. Pero no te la quiebres, J. LO no estará en Zacatecas, mientras tanto disfruta de su belleza.