¿Aburrido o molesto? La actitud de Ben Affleck junto a JLo que lo puso en la mira durante los Grammy

Ben Affleck y Jennifer Lopez vuelven a dar de qué hablar luego de que el actor fuera criticado por su "mala" actitud durante la entrega 65 de los premios Grammy.

Las cámaras captaron a la pareja, donde se podía observar que Affleck no la estaba pasando nada bien pues reflejaba un cierto disgusto en su rostro.

Las imágenes se volvieron tendencia pues algunos argumentaban que estaba aburrido, mientras que otros aseguraron que parecía molesto y sin nada de ganas de estar ahí.

however bad of a day you’re having, I promise you’re not as miserable as Ben Affleck at the Grammys right now pic.twitter.com/OQxA54H9P1 — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) February 6, 2023

Sin embargo, parece que la Diva del Bronx estaba pasando un rato agradable pese a las caras y muecas que hacía el ganador del Oscar.

Además, el público también se percató cuando Jennifer habría regañado a Ben luego de que él le comentara algo al oído. Y aunque ella reaccionó con una sonrisa, la cara del actor reflejaba cierta molestia en el momento.

What is J Lo saying? Jlo and Ben Affleck at the #GRAMMYs Where are my lip readers at?! #jlo #BenAffleck pic.twitter.com/NVJt3yQpFL — A M A N D A (@BasicCaliBetch) February 6, 2023

Hasta el momento, se desconoce que era lo que estaba pasando con el actor, pero no pudo evitar que sus videos e imágenes durante la transmisión de la gala se hicieran virales.

Dicha situación llega luego de que la semana pasada también se volviera tendencia un video donde "Bennifer" (apodo que sus fans le ha puesto a la pareja) habría estado discutiendo sobre si Ben había o no bebido una copa de alcohol.

Cabe recordar que Affleck ha tenido un problema con la bebida y durante entrevistas ha confesado que se volvió una adicción, que empeoró durante su matrimonio con Jennifer Garner, de la que separó en 2015 y a la que le unen tres hijos en común: Violet, Seraphina y Samuel.

Ben Affleck siempre trae cara de que lo obligan a ir a todo 🤣



pic.twitter.com/vLqewQ1Alh — Elán (@_elan_) February 6, 2023









