Johnny Depp enfrenta nuevo juicio, ahora lo acusan de agresión

Johnny Depp recientemente terminó el juicio contra su exesposa Amber Heard por difamación y en el que salió victorioso, sin embargo ahora se enfrenta a nuevos conflictos legales que lo llevarían a declarar nuevamente el próximo mes.

El protagonista de Piratas del Caribe está citado para acudir al tribunal de Los Ángeles por presuntamente agredir a un empleado de un set de grabación.

La nueva demanda data de 2018, presentada por Gregg "Rocky" Brooks. contra el actor y posiblemente lo lleve a testificar el próximo 25 de julio, de acuerdo con el New York Post.

Aunque todavía no se confirma si Depp testificará, dos de los abogados que lo defendieron en el proceso legal contra Heard, Benjamin Chew y Camille Vasquez, estarán a su lado en Los Ángeles.

El actor conservará a Camille Vasquez dentro de su equipo legal. Foto: AFP

¿Por qué demandan a Depp?

El demandante, Gregg Brooks, fue encargado del set durante la grabación de la película City of Lives, y asegura que el actor se enfrentó a él y le dio dos puñetazos en las costillas.

De acuerdo con Brooks, la discusión derivó de una crítica que hizo donde consideraba que la escena no estaba quedando bien, a lo que Depp reaccionó agresivo.

El demandante también declaró que el actor le gritó "¡Te daré 100 mil para que me pegues ahora mismo!".

Brooks dijo que pidió ayuda a un oficial de policía, pero antes de que alguien llegara Depp lo golpeó en dos ocasiones.

En las declaraciones hechas en la demanda el trabajador también comenta que Johnny tenía aliento alcohólico y que debido a los golpes tuvo que acudir a un hospital.

En una entrevista con The U.S Sun, el abogado que defiende a Brooks, Pat Harris, dijo no estar preocupado por la resolución del juicio contra Amber Heard, ya que difamación y agresión son cosas muy distintas.

“Si bien respetamos la decisión del jurado, no tiene relevancia para el caso del Sr. Brooks en Los Ángeles. El caso de Brooks no se trata de dos celebridades de Hollywood involucradas en una relación tóxica”, declaró Harris.