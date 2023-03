Kalimba responde a acusación por acoso sexual: ejerceré acciones legales por difamación

Luego que la cantante Melissa Galindo denunciara que había sufrido acoso sexual por parte de Kalimba, el cantante negó a través de un comunicado las acusaciones asegurando que la única intención es difamarlo.

"Niego categóricamente las manifestaciones realizadas en mi contra. Demostraré con pruebas y ante las autoridades la falsedad de estas acusaciones de la mano de mi equipo legal", se lee en una imagen compartida en su Instagram.

El OV7 aseguró que siempre hay un trato de respeto con todas las personas con las que comparte proyecto y agradeció a quiénes lo apoyan en estos momentos.

Mientras que criticó que se usen los movimientos feministas para hacer acusaciones con la intención de vengarse o causar daño.

"Admiro y celebro estos movimientos que le han dado voz a las mujeres, pero es muy triste que sean utilizados de manera correcta, ya sea por venganza o para buscar un beneficio".

Finalmente dijo que actuará legalmente con la persona que lo acusa, argumentando que hay difamación y también para aquellos que han compartido el mensaje violando sus derechos.

"Informo a la opinión pública que ejerceré acciones legales por la difamación de la que estoy siendo objeto, incluyendo en contra de quienes han replicado este mensaje sin salvaguardar mi identidad y mis derechos".

¿Qué dijo Melissa Galindo?

En su video Melissa explicó que en el 2020 Kalimba la contactó para trabajar para abrir un concierto en Monterrey. Después la invitó a una fiesta, pero ella no accedió y pidió que la llevaran a su casa.

Dentro del auto, él y ella se encontraban juntos en la parte trasera, ahí fue donde ocurrió la agresión y aunque ella podía defenderse, la detuvo el hecho de que en ese vehículo solo estaban los conocidos de su supuesto agresor.

“De pronto sentí que algo tocó mi vagina o sea su mano la recorrió hacia arriba a mi vagina y fue como que entré en shock, me cerré y recargue los brazos, pero no dije nada, capaz fue sin querer para qué hago un lío, ni al caso, estoy con su gente, con su equipo, desprotegida y ni al caso de hacer un lío”, precisó.

La segunda vez ocurrió durante la cuarentena por Covid-19 en una fiesta a la que Kalimba la invitó. Ella tuvo que asistir a pesar de que no quería y al llegar a casa del OV7 lo encontró en estado de ebriedad.

“Llegaron todos y se sienta encima de mí Kalimba, por lo que le dije 'wey me estas lastimando', todo ese tiempo lo estuve empujando, no pude levantarlo con mis fuerzas y seguía sentando encima de mí. Para él era una gracia, porque estaba muy borracho y yo estaba 100% sobria. Entonces él pasó la mano hacía abajo en mis glúteos, los tocó y le dije: ‘Wey quítate, por favor levántate’”, expresó.

Añadió que el cantante le dijo: “Que rico nos besamos tú y yo. Yo le respondí no sé de qué hablas, yo nunca te he besado”, luego él le comentó: “vamos arriba a una cogidit* rápido, nadie se va a enterar y me dijo soy negro, como te gusta”, Melissa no accedió y se fue de ahí.