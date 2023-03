¿Quién es Melissa Galindo, la cantante que señala a Kalimba de acoso sexual?

Hace unas horas la cantante Melissa Galindo compartió una denuncia pública en la que acusó a Kalimba de abuso sexual. Ella indicó que esto ocurrió años atrás, pero ya inició un proceso legal en su contra para que pueda hacerse justicia. No es la primera vez que este cantante de 40 años enfrenta una polémica similar.

Galindo difundió estos señalamientos a través de su cuenta de Instagram, en donde dio más detalles acerca de estas supuestas agresiones. De este modo fue como su testimonio no tardó en volverse tendencia y generar cientos de reacciones en las redes y otros medios de comunicación, muchas personas le han escrito para mostrarle su apoyo.

En su última publicación mencionó que ha recibido varios mensajes de otras personas que igual aseguraron haber sido víctimas de Kalimba: “Repito, qué triste que seamos nosotras las que tienen miedo, honestamente yo no tengo miedo… Hago esto justo para que los mensajes que me manden no sean secretos”, añadió.

¿Quién es Melissa Galindo?

Melissa Galindo es una cantante mexicana, de 34 años, que ha trabajado en diferentes ámbitos del espectáculo relacionados con la música. Ha sido telonera de algunos grupos, además, ha salido en la televisión como participante de un reality show de talentos.

Nació en Culiacán, Sinaloa; desde muy joven comenzó a mostrar su pasión por el arte. A los 14 años se convirtió en una cantante profesional. Desde este momento inició su camino en el arte.

A los 21 se fue a vivir a la Ciudad de México para alcanzar sus metas dentro de la música. Más tarde se volvió una participante de ‘La Voz México’, en donde estuvo por dos ocasiones presentando su talento frente a una gran audiencia.

Después entró a estudiar al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, en el que siguió desarrollando sus dotes en la actuación. Uno de sus saltos más grandes al espectáculo fue el musical ‘Capricho’.

En esta puesta en escena compartió escenario con Ivonne Montero, Alejandro Tommasi, Omar Fierro, Alejandra Ávalos, Agustín Arana y Omar Fierro. En cuanto a su vida amorosa, se le vinculó con Luis Caballero, mejor conocido como "Potro", ex participante de Acapulco Shore.

La denuncia de Melissa Galindo

Melissa explicó que en el 2020 Kalimba la contactó para trabajar, de este modo fue como le pidió que abriera un concierto en Monterrey. Después del espectáculo la invitó a una fiesta, pero no accedió, por lo que le pidió que la llevaran a su casa.

En este trayecto los dos se sentaron en la parte trasera de la camioneta del integrante de OV7, aquí fue donde ocurrió la agresión, aunque sintió que no podía defenderse porque en ese vehículo solo estaban los conocidos de su supuesto agresor.

“De pronto sentí que algo tocó mi vagina o sea su mano la recorrió hacia arriba a mi vagina y fue como que entré en shock, me cerré y recargue los brazos, pero no dije nada, capaz fue sin querer para qué hago un lío, ni al caso, estoy con su gente, con su equipo, desprotegida y ni al caso de hacer un lío”, precisó.

La segunda vez ocurrió durante la cuarentena por Covid-19, cuando Kalimba la invitó a su casa a una fiesta, aunque ella no quería, pero al final tuvo que hacerlo. En ese lugar encontró al cantante en estado de ebriedad.

“Llegaron todos y se sienta encima de mí Kalimba, por lo que le dije wey me estas lastimando, todo ese tiempo lo estuve empujando, no pude levantarlo con mis fuerzas y seguía sentando encima de mí. Para él era una gracia, porque estaba muy borracho y yo estaba 100% sobria. Entonces él pasó la mano hacía abajo en mis glúteos, los tocó y le dije: ‘Wey quítate, por favor levántate’”, expresó.



Fue así como añadió que el intérprete de ‘Tocando fondo’ le dijo: “Que rico nos besamos tu y yo, yo le respondí no sé de qué hablas, yo nunca te he besado”, luego él le comentó: “vamos arriba a una cogidit* rápido, nadie se va a enterar y me dijo soy negro, como te gusta”, Melissa no accedió y se fue de ahí.

