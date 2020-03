Katy Perry y Orlando Bloom esperan su primer hijo

Katy Perry estrenó a primera hora de este jueves el video de Never Worn White, pero los fans fueron sorprendidos al confirmarse que la cantante de 35 años y el actor Orlando Bloom serán padres.

Los rumores del embarazo de Katy eran ciertos y su reciente sencillo es una carta de amor a Bloom, con quien mantiene una relación sentimental desde hace cuatro años.

Foto: Youtube

En Never Worn White, la diva del pop habla de que ya está preparada para asumir compromisos: "Quiero intentarlo contigo. No, nunca he vestido de blanco, pero estoy aquí esta noche, porque de verdad quiero decir sí quiero”.

Los planes de la pareja fueron claros cuando se pronunciaron a favor de formar una familia y en el video de esta canción, la cantante muestra su "pancita" y rectifica no sólo los rumores, sino también sus planes familiares.

YouTube | Katy Perry

Horas antes del lanzamiento de su sencillo en internet, la también juez del programa American Idol compartió en redes sociales un adelanto de su trabajo donde hace un gesto con sus manos propio de las mujeres embarazadas.

Ver esta publicación en Instagram You are cordially invited to the premiere of #NeverWornWhite 🤍 Join me on the @YouTube watch page tonight at 8:30pm PT and chat with me (promise not a bot! 😛) before the video premieres at 9pm PT! Una publicación compartida de KATY PERRY (@katyperry) el 4 Mar, 2020 a las 10:30 PST

Un fragmento de la canción dice lo siguiente: "'Porque nunca me he puesto blanco. Pero quiero hacerlo bien. Sí, realmente quiero intentarlo contigo... No, nunca me he puesto blanco, pero estoy parada aquí esta noche , porque realmente quiero decir sí".

Katy Perry announcing she’s pregnant on her Instagram live has me screaming 😂😂 pic.twitter.com/vlscE65Vb7 — ✨ (@RiseKatycats) March 5, 2020

Después del lanzamiento, la cantante hizo un "En Vivo" desde su cuenta de Instagram donde dio los detalles de su embarazo a sus fans.

Para Katy es su primer hijo, mientras que para el actor de 43 años es el segundo, puesto que ya tiene un niño de 9 años, Flynn, fruto de su matrimonio con lo modelo Miranda Kerr.



La artista y el actor anunciaron su compromiso el día de San Valentín de 2019, después de tres años de relación.