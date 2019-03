Lady Gaga "confirma" que está embarazada pero ¿de quién?

Al enfrentar los rumores de su supuesto embarazo, Lady Gaga "confirmó" que sí esta embarazada pero de su próximo disco.

A través de su cuenta de Twitter, la artista respondió a los rumores sobre un supuesto embarazo, señalando que "sí estaba esperando" pero su nuevo disco LG6, el sexto en su carrera discográfica.

Rumors I’m pregnant? Yeah, I’m pregnant with #LG6 — Lady Gaga (@ladygaga) 12 de marzo de 2019

Con el hastag #LG6, Gaga confirmó que trabaja en su álbum número seis, luego del lanzamiento de Joanne en 2016 y de incursionar en la actuación.

Cabe destacar, que fue apenas el 24 de febrero que la cantante obtuvo el Oscar a Mejor Canción por el tema Shallow, interpretado por ella y Bradley Cooper, en la película A star is born.

La discografía de la estrella del pop incluye The fame (2008), Born this way (2011), Artpop (2013) y Joanne (2016), siendo éste su último material lanzado.