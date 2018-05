Lamento no poder ir: Adrián Uribe confirma que no va al mundial

Adrian Uribe confirmó el día de hoy que no podrá ir al Mundial Rusia 2018.

En entrevista con Javier Poza, el actor reveló que a pesar de encontrase estable tras las operaciones que sufrió, tendrá que permanecer en reposo para poder recuperarse del todo.

No voy a ir al mundial, es un hecho. Los doctores me dijeron que tenía recuperarme y que era muy pronto para viajar pues sería muy riesgoso. No sé quién pueda suplirme en Rusia pero ya lo está viendo la empresa (Televisa).

Asimismo, reveló que se encontraba muy contento pues estaba apunto de ser dado de alta, luego de tres cirugías en dos semanas, y agradeció a los médicos y a su familia por haberlo apoyado durante todo este tiempo.

Tuve tres cirugías en dos semanas, fue algo muy fuerte pues ademas estuve casi 15 días en terapia intensiva. La verdad hubo un momento que tuve miedo pero afortunadamente y gracias a Dios y a los médicos estoy aquí. Gracias a mi familia por ese gran apoyo también.

Por otro lado, informó que tampoco regresará a terminar la temporada de "Imaparables Show" pues esta culmina el 8 de junio y él estará en plena recuperación.

Finalmente, aseguró que el difícil proceso por el que tuvo que pasar lo vio como una nueva oportunidad de vivir.

Fue duro y desgastante pero lo veo como una nueva oportunidad de vida.