¿Leonardo García en la calle? Desalojan al actor de su lujoso departamento en CDMX

Por medio de sus redes sociales, el actor Leonardo García denunció haber sido víctima de presunto fraude inmobiliario, luego de que un grupo de policías de la Ciudad de México irrumpió para desalojarlo de su lujoso departamento.

Los hechos se registraron a las 10:00 horas del pasado lunes 4 de diciembre en calles de Polanco, sitio donde vive desde hace siete años, cuando cerca de 15 elementos de seguridad y un actuario accesaron a su edificio.

Fue por medio de su cuenta de Instagram, donde el hijo del fallecido Andrés García compartió una serie de videos en los que platicó que estaba descansando en su casa, cuando los policías rompieron la puerta “violentamente” y comenzaron a sacar sus pertenencias a la calle, sin explicación alguna.

“Estaba yo despertándome y de repente empecé a escuchar que pegan en la puerta (…) Estoy anonadado, estoy impotente, no puedo creer todo el dinero que pagué”, narró contó sobre el momento en el que entraron al primer piso del penthouse cuando se encontraba solo.

En este sentido, el actor de 50 años detalló que sacaron sus pertenencias por aparentemente no haber pagado cinco millones de pesos, algo que asegura es falso, ya que él compró el inmueble por medio de un crédito y no está rentándolo. Asimismo, explicó que cuando adquirió la propiedad esta contaba con varios daños que él tuvo que pagar, aunque le pidió a la inmobiliaria que se hiciera cargo.

De igual manera, comentó que no solo invirtió sus ahorros de 30 años de trabajo en la compra del pent-house en cuestión, sino que también reparó varias áreas que estaban incompletas.

“La inmobiliaria Guillen Rivera le vende este departamento con vicios ocultos, se lo entregaron incompleto, con vicios. Siete veces tuvo que desembolsar, Leonardo y sus otros tres vecinos, dinero para reparar el techo porque se metía el agua a cántaros cuando llovía, las bombas, y ellos se deslindaron”, contó un asesor legal de Leonardo García en un live de Instagram.

Visiblemente afectado, Leonardo García informó por medio de sus historias que se trata de algo ilegal, que tras el pago del 65 por ciento, la gente de la inmobiliaria dejó "todo tirado", por lo que la propiedad tiene varias anomalías.

“Esto es inaudito. Lo hacen para que te quiten tu propiedad, tu patrimonio”, agregó Leo, luego de añadir que, anteriormente presentó una demanda requiriendo a la inmobiliaria Guillen Rivera a hacerse responsable del daño y argumentó que esta vez volverá a proceder legalmente.

En tanto, el famoso comentó que en ningún momento le avisaron del desalojo y reiteró que no debe dinero: “A mí no me notificaron (del desalojo). Ni tampoco al abogado al que estaba manejando (esto). No es mi abogado, es de todos los vecinos. Él dice que no le avisaron nada (…), no puede ser (adeudo por concepto) de renta porque se compró”.

¿Leonardo García demandará a la inmobiliaria?

Finalmente, el actor dio a conocer que ofrecerá una conferencia de prensa para informar el proceso legal que emprenderá en contra de la inmobiliaria en cuestión, y que buscará justicia por el daño emocional y psicológico causado, pues ahora la inmobiliaria apunta que la cantidad abonada es por concepto de rentas “y todavía debe 1 millón″.

“En qué país civilizado compras una casa, te la venden dañada con vicios de origen y, después de eso, lo que diste de pagos te lo quitan por concepto de renta. Solo en México, ¿cómo se entiende eso? Fácil, con la corrupción que opera en los tribunales de nuestro país”, comentó su acompañante.

De igual forma, Leonardo García no solo enseñó cómo quedó el departamento donde vivió durante siete años, sino que también explicó que no sabía dónde habían quedado todas sus pertenencias.

