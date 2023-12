¿A quién le importa?: Billie Eilish estalla por comentarios sobre su orientación sexual

Luego de que Billie Eilish declarara que se siente atraída por las chicas y los chicos en la alfombra Roja de Variety Hitmakers Brunch y que esto se volviera viral rápidamente, la cantante no tardó en responder en sus redes sociales al respecto.

La intérprete acusó a la revista que hizo dicha entrevista por exponerla y darle demasiada atención mediática al tema de su preferencia sexual en lugar de destacar otro tipo de temas relevantes.

"Gracias Variety por mi premio y también por exponerme en una alfombra roja a las 11 am en lugar de hablar sobre cualquier otra cosa que importe, me gustan los niños y las niñas, déjenme en paz al respecto", dijo la artista de 21 años en su cuenta de Instagram.

Del mismo modo, Billie Eilish dijo: "Literalmente a quién le importa, transmitan "what was i made for?", en referencia a su canción que apareció en la cinta Barbie.

Al respecto, decenas de sus fans comentaron en la misma publicación mostrando apoyo al reclamo de la cantante estadounidense.

"Sí, ¿podemos dejar vivir a la gente queer, por favor?" y "Estoy muy orgulloso de ti por cómo manejaste esto. La gente puede dejar vivir a esta chica?", son algunos mensajes que recibió Billie Eilish.

Aunque la intérprete de What Was I Made For? aseguró en aquel evento que es bisexual, agregó que no creía necesario hablar de ello, incluso cuestionó "¿Por qué no podemos simplemente existir?"

Durante la alfombra roja de Variety, Billie Eilish bromeó ante la pregunta sobre su atracción por las chicas y aunque confesó que era algo obvio.

"No sabía que estaba saliendo del armario, pero pensé, ¿no era obvio? No me había dado cuenta de que la gente no lo sabía", dijo la cantante en la alfombra roja del Variety Hitmakers Brunch.

Con información de Vania Solís / El Sol de México