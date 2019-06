Madonna muere masacrada en un tiroteo en su video God Control

“Necesitamos despertar” es el llamado que Madonna hace en el video de su más reciente sencillo, God Control, material que estrenó esta tarde donde hace una crítica al uso desmedido de armas de fuego.

A través de su cuenta de Twitter, la Reina del Pop compartió un mensaje donde se lee: “Esta es tu llamada de atención. La violencia por armas afecta desproporcionadamente a los niños, adolescentes y marginados en nuestras comunidades. Honra a las víctimas y exige el control de armas. Despierta e insiste en una legislación de sentido común sobre las armas. Las vidas inocentes dependen de ello”.

This is your wake up call. Gun violence disproportionately affects children, teenagers and the marginalized in our communities. Honor the victims and demand GUN CONTROL. NOW. Volunteer, stand up, donate, reach out. — Madonna (@Madonna) June 26, 2019

En seguida publicó el material de ocho minutos, un video oscuro con imágenes explícitas sobre la violencia provocada por el uso de armas de fuego. En él se ve a la cantante en un club disco realizando diversas coreografías, muy al estilo de los años ochenta. Sin embargo la fiesta concluye cuando un tiroteo interrumpe el momento y se desata el caos.

Este video fue dirigido por Jonas Åkerlund, con quien ha trabajado en sencillos como Ray of Light, Music o American Life, este último lanzado en 2003 con dos versiones, una de ellas desechada por mostrar a sus bailarines disfrazados como militares o monjas en medio de una pasarela que se convertía en un campo de batalla, aludiendo a la Guerra contra el terrorismo iniciada por George W. Bush dos años antes.

God Control es una canción que mezcla sonidos disco con cantos góspel y que realiza una crítica al gobierno de Estados Unidos con frases como: “Todos sabemos la maldita verdad, nuestra nación miente, perdimos el respeto”, “Una nueva democracia” o “La única arma está en mi cabeza”.

“Es irónico porque solíamos ir a lugares como la disco para divertirnos, olvidar los problemas, para ser libres, y ahora ni siquiera esos lugares son seguros”, expresó Madonna en un promocional previo al lanzamiento del video.

El video de God Control es el cuarto que la cantante saca para promocionar su disco Madame X, el cual debutó en el número uno de la lista de Billboard al vender más de 90 mil copias en su primera semana.

Mira el video ▼